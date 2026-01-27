Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Kupovina polovnog automobila iz Njemačke godinama se smatra jednim od najsigurnijih izbora na tržištu. Ipak, novi talas organizovanih prevara sve češće pogađa i iskusne kupce, ostavljajući ih bez vozila i bez uplaćenog novca.

Savršena ponuda koja to nije

Na prvi pogled, sve izgleda besprekorno: gotovo nov automobil, drastično niža cijena i logično objašnjenje prodavca. U stvarnosti, upravo takve ponude najčešće kriju ozbiljnu prevaru.

Na oglasnim portalima redovno se pojavljuju vozila i do 20.000 evra jeftinija od tržišne cijene. Prodavci navode hitnu prodaju ili manja oštećenja kao razlog popusta. Kupci, u želji da iskoriste „priliku decenije“, često ne slute da je riječ o automobilima iznajmljenim u rent-a-car agencijama, koji se preprodaju uz ukradena ili falsifikovana dokumenta.

Konkretan slučaj: Audi Q7 kod Ahena

Jedan od tipičnih primjera zabilježen je u blizini Ahena, gdje je novinarska ekipa pratila oglas za Audi Q7, gotovo nov, ponuđen za 56.000 evra, iako je tržišna cijena oko 80.000. Prodavac je tvrdio da je razlog sniženja manje oštećenje na zadnjem dijelu vozila.

Ispostavilo se da je u pitanju ukradeni rent-a-car automobil. Policija je bila spremna za intervenciju, ali se prodavac nije pojavio na dogovorenom mjestu, nakon što je posumnjao da je razotkriven.

Kako funkcioniše prevara sa polovnim automobilima

Prema upozorenjima stručnjaka, prevara se odvija po ustaljenom obrascu:

- kriminalne grupe koriste lažna lična dokumenta za iznajmljivanje luksuznih vozila

- tokom trajanja ugovora o najmu, automobil se ne vodi kao ukraden

- u tom kratkom periodu vozilo se prodaje nepažljivim kupcima

- kada se prevara otkrije, automobil se oduzima, a prevaranti nestaju

Ozbiljan bezbjednosni propust u Njemačkoj

Poseban problem predstavlja činjenica da kriminalci često raspolažu originalnim saobraćajnim dozvolama, ukradenim tokom provala u kancelarije za registraciju vozila.

Prema podacima njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova, u opticaju je više od 180.000 nestalih dokumenata, koji na crnom tržištu dostižu cijenu i do 1.000 evra po komadu. Ovi dokumenti značajno otežavaju otkrivanje prevare.

Znaci upozorenja koje ne treba ignorisati

- Stručnjaci za trgovinu vozilima ističu nekoliko ključnih signala za uzbunu:

- nerealno niska cijena (niko ne „poklanja“ desetine hiljada evra)

- dogovori za sastanak na parkingu ili neutralnoj lokaciji

- insistiranje na gotovinskom plaćanju većih iznosa

- najmanje nepravilnosti u dokumentaciji

Jedan često zanemaren, ali veoma važan detalj, jeste broj ključeva. Kriminalne grupe obično imaju samo jedan originalni ključ. Izgovori da je drugi kod supruge, u sefu ili „na drugom mjestu“ jasan su znak da kupovinu treba odmah prekinuti.

Takođe, preporučuje se dolazak sa svjedokom, jer prevaranti izbjegavaju situacije u kojima nisu nasamo sa kupcem.

Kupac često ostaje bez zaštite

Iako zakon u pojedinim slučajevima dopušta da kupac zadrži vozilo ako dokaže tzv. dobru vjeru, to nije pravilo. Bez nagodbe sa rent-a-car kompanijom, sud može odbiti prenos vlasništva, što znači da kupac ostaje i bez automobila i bez novca.

Zaključak

Stručnjaci upozoravaju da savršena ponuda gotovo nikada nije ono što izgleda. Kod kupovine polovnog automobila iz Njemačke neophodni su oprez, detaljna provjera i zdravo nepovjerenje – jer jedna pogrešna odluka može skupo koštati.

(Autoklub.hr)