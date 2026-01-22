Vlasnik firme iz BiH tvrdi da je prevaren u Njemačkoj

Vlasnik kompanije AS Car Group iz Zenice, Ahmed Softić, oglasio se za portal "Crna hronika" tvrdeći da je njegova firma prevarena prilikom kupovine automobila u Njemačkoj, koji je kasnije uvezen u Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o vozilu Porše Kajen Dize Platinum Edišn, kupljenom od auto-kuće Eli Automobile iz mjesta Maintal u Njemačkoj. Softić ističe da se dugi niz godina bavi preprodajom automobila te da je ovaj slučaj ozbiljan udar na njega i reputaciju njegove firme.

"Kupili smo automobil za 21.500 evra. U trenutku kupovine nismo dodatno provjeravali kilometražu jer je vozilo imalo servisnu knjižicu sa uredno evidentiranim servisima do 170.000+ kilometara iz 2022. godine. Na satu je tada bilo oko 235.000–240.000 kilometara, što nam je djelovalo realno i u skladu s dokumentacijom”, navodi Softić.

Šok nakon provjere šasije

Problemi su nastali tek nakon što je potencijalni kupac u BiH zatražio provjeru broja šasije (VIN) putem međunarodnih baza podataka. Tom prilikom je utvrđeno da je stvarna kilometraža vozila znatno veća.

Prema izvještaju sa stranica za provjeru istorije vozila, Porše Kajen je u maju 2025. godine imao evidentiranih čak 320.881 kilometar, što jasno ukazuje na vraćanje kilometraže.

“Onog trenutka kada smo to saznali, vozilo smo odmah uklonili sa naše prodajne stranice i obustavili prodaju, jer politika naše firme ne dozvoljava prodaju automobila sa spornom kilometražom”, naglašava Softić.

Šta pokazuju prepiske?

Na fotografijama dostavljenim redakciji pomenutog portala vidi se da je automobil bio oglašen na portalu "mobile.de", gdje je u opisu vozila, sitnim slovima, navedeno: ‘Kilometraža nepoznata!!’.

Oglas za porše kajen

Softić tvrdi da nikada nije bio izričito obaviješten o toj činjenici, te da zbog slabijeg poznavanja njemačkog jezika nije mogao jasno razumjeti sve detalje oglasa.

U Vocap prepiskama sa prodavcem iz auto-kuće Eli Automobile, koje su nastale 18. decembra 2025. godine, vidi se da je Softić direktno upozorio prodavca da je kilometraža vraćena, te da će slučaj prijaviti policiji i advokatima u Njemačkoj. Prodavac je, prema tim porukama, naknadno tvrdio da je “to bilo navedeno”, ali, kako Softić ističe, nikada mu to nije jasno rečeno prilikom kupovine.