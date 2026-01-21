Ako vas "upecaju" da nosite ovo tokom vožnje slijede drakonske kazne

Vozač u debeloj zimskoj jakni, ili kaputu nije bezbjedan. Brojni kreš testovi su ukazali da sigurnosni pojas gubi funkciju ukoliko nije pravilno vezan, odnosno ukoliko ne drži čvrsto pojas vozača. Kazne mogu za ovaj prekršaj u Španiji su drakonske - do 200 evra!

Prilikom sudara vozač rizikuje da izleti iz sedišta, a kada se pritom otvori er-beg, koji se "lansira" brzinom od oko 350 kilometara na sat, povrede mogu biti kobne. Čak je jedan test, pri brzini od samo 16 kilometara na sat ukazao na veliku opasnost ukoliko su vozač i dijete u debelim jaknama, odnosno nepropisno vezani. Takođe, zimske jakne su često "punjene", pa u slučaju ekstremnog kočenja, pojas može da se ureže u želudac i izazove kobno unutrašnje krvarenje.

Zato su, kroz zakon, Španci odlučili da jasno predoče vozačima opasnost. Dodaju da vozač mora da na sebi nosi odjeću koja omogućava slobodu kretanja i garantuje bezbjednost. U Srbiji većina vozača nema svijest o ovoj opasnosti, a preporučuje se svima da, ako voze u debelim jaknama, pojas provuku do pojasa.

(Telegraf.rs)