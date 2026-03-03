Ako imate više od 100 kg, zaboravite na ovu atrakciju: Grčka uvodi nova pravila za turiste

Na Santoriniju, jednom od najposećenijih grčkih ostrva, donijeta je odluka koja jasno pokazuje da se pravila mijenjaju. Oni koji žele da jašu magarce od stare luke do Fire više neće moći to da rade ako imaju više od 100 kilograma.

Nova pravila za turiste:

Maksimalna težina turista: 100 kg

Životinja ne smije nositi više od 20% svoje tjelesne težine

Obavezne pauze i period bez rada

Vožnja magarcima uz strme kamene stepenice godinama je bila gotovo simbol Santorinija. Ruta od luke do vrha litice, duga oko 400 metara sa više od 500 stepenika, za mnoge turiste bila je dio "doživljaja ostrva". Ali iza te slike, realnost je bila drugačija.

Zašto su uvedena nova pravila?

Magarci su tokom sezone, posebno u periodima kada kruzeri iskrcaju hiljade ljudi, morali da rade bez prestanka. Nosili su turiste više puta dnevno, po velikoj vrućini, uzbrdo, često bez dovoljno odmora.

Nova pravila zasnivaju se na jednostavnom principu, životinja ne smije da nosi više od oko 20 odsto svoje tjelesne težine. Zbog toga je uvedena jasna granica od 100 kilograma za turiste.

Odluka nije donijeta bez razloga. Posljednjih godina pojavili su se brojni izvještaji o povredama, problemima sa kičmom, ranama i iscrpljenosti životinja. U vrhuncu sezone, opterećenje je bilo toliko da su posljedice postale vidljive.

Uz ograničenje težine, uvedene su i dodatne mjere. Magarci moraju imati redovan pristup vodi, obavezne pauze i period bez rada. Planira se i stroži nadzor, uključujući evidenciju kako bi se pratilo stanje svake životinje.

Više od pravila, Grčka mijenja pristup

Magarci su decenijama bili dio svakodnevice na ostrvu. Prije puteva i žičara, oni su bili osnovni način transporta, nosili su materijal, hranu i ljude kroz strme d‌ijelove terena.

Danas su postali turistička atrakcija, ali i simbol problema koje donosi masovni turizam.

Santorini godišnje posjeti više od dva miliona ljudi, a ogroman dio njih dolazi kruzerima. To znači hiljade ljudi u kratkom vremenskom periodu, svi na istom putu, na istoj ruti, sa istim očekivanjem.

Zbog toga su lokalne vlasti već počele da ograničavaju broj brodova koji dnevno dolaze, a briga o životinjama postala je dio šire priče o tome koliko turizam može da izdrži jedno mjesto. Ovo pravilo nije samo zabrana. Ovo je prvi jasan signal da se granica konačno povlači, prenosi b92.