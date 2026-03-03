Orban: Ne podržavamo ništa sve dok se Zelenski ne vrati zdravom razumu

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je pozvao predsjednika Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da stavi na snagu obavezujuće sporazume koje je Ukrajina potpisala sa EU, prije svega o tranzitu nafte kroz naftovod "Družba".

+Orban je u video-snimku objavljenom na "Iksu" podsjetio da je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski juče odgovorio cinično na zahtjeve Mađarske i Slovačke.

On je odgovorio na konstataciju Zelenskog da "niko od Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica nije čuo da su veoma zahvalni Ukrajini".

Republika Srpska Dodik: Danas jasnije nego ikada da je Srpska decenijama na pravoj strani istorije

"Ukrajinci žele od Mađara i Slovaka da budu zahvalne, dok je u isto vrijeme zatvorio naftovod kojim se Mađarska snabdijeva. Kakva arogantnost! Predsjednik Zelenski je rekao i to da nema namjeru da ponovo otvori naftovod, uprkos tome što je obavezan da to učini u skladu sa sporazumima sa EU", istakao je Orban.

Mađarski premijer saopštio je da je zato danas u pismu obavijestio Fon der Lajenovu o trenutnoj situaciji.

"Sve dok se predsjednik Zelenski ne vrati zdravom razumu i normalnom ponašanju, mi nećemo podržati nijednu odluku koja ide u korist Ukrajine. Taj stav je jasno predstavljen predsjedniku Evropske komisije", poručio je Orban.