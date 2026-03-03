Logo
Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

03.03.2026

10:57

Бил и Хилари Клинтон
Foto: Tanjug/AP Photo/LM Otero, File

Odbor za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa objavio je video-snimke prošlonedjeljnih saslušanja bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona i bivše državne sekretarke Hilari Klinton u okviru istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Snimci, u trajanju od oko četiri i po sata po saslušanju, objavljeni su nekoliko dana nakon što su se Klintonovi odazvali pozivu odbora pod vođstvom republikanaca kako bi odgovarali na pitanja o Epstinu i njegovoj saradnici Gilejn Maksvel, prenosi NBC Njuz.

Старац-пензионер-пензионери

Društvo

U dijelu BiH počinje isplata penzija: Ovo su uvećani iznosi

Hilari Klinton je u četvrtak svjedočila pod zakletvom, dok je Bil Klinton na pitanja odbora odgovarao u petak.

Bil Klinton je tokom saslušanja naveo da je prije "dvadesetak i nešto godina" razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o Epstinu, na Trampovom golf-terenu, tokom humanitarnog turnira.

- Nekako je znao da sam letio avionom Džefrija Epstajna i rekao je: "Imali smo sjajne trenutke tokom godina, ali smo se razišli zbog jednog posla s nekretninama" - posvjedočio je Klinton, dodajući da mu je Tramp tada rekao da mu je žao zbog toga.

Klinton je naveo i da mu Tramp nikada nije rekao ništa što bi ukazivalo na njegovu umiješanost u bilo kakve nepravilnosti u vezi sa Epstinom.

majstor

Društvo

Došao iz Njemačke i htio da renovira kuću - naišao na neočekivan problem

Bil Klinton je potvrdio da je početkom dvijehiljaditih putovao Epstinovim avionom u vezi sa aktivnostima Klinton fondacije, prije nego što su protiv Epstina podignute krivične prijave, i naveo da tada nije imao saznanja o njegovim zločinima.

Na pitanje da li smatra da bi Maksvel trebalo da dobije pomilovanje, koje je zatražila od Trampa, Bil Klinton je odgovorio da "ne misli da treba to da komentariše".

Dodao je da mu je bilo teško kada su optužbe protiv nje postale javne, navodeći da su "bili u prijateljskim odnosima", ali da je "ono što je učinila strašno i da treba da bude kažnjena".

Hilari Klinton je izjavila da se ne sjeća da je ikada srela Epstina, ali je potvrdila da je poznavala Gilejn Maksvel, koja služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Transkripti saslušanja, koji moraju da prođu provjeru više strana, uključujući Klintonove, biće naknadno objavljeni.

Bil Klinton

Hilari Klinton

Džefri Epstajn

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

