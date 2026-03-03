Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

Odbor za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa objavio je video-snimke prošlonedjeljnih saslušanja bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona i bivše državne sekretarke Hilari Klinton u okviru istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Snimci, u trajanju od oko četiri i po sata po saslušanju, objavljeni su nekoliko dana nakon što su se Klintonovi odazvali pozivu odbora pod vođstvom republikanaca kako bi odgovarali na pitanja o Epstinu i njegovoj saradnici Gilejn Maksvel, prenosi NBC Njuz.

Hilari Klinton je u četvrtak svjedočila pod zakletvom, dok je Bil Klinton na pitanja odbora odgovarao u petak.

Bil Klinton je tokom saslušanja naveo da je prije "dvadesetak i nešto godina" razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o Epstinu, na Trampovom golf-terenu, tokom humanitarnog turnira.

- Nekako je znao da sam letio avionom Džefrija Epstajna i rekao je: "Imali smo sjajne trenutke tokom godina, ali smo se razišli zbog jednog posla s nekretninama" - posvjedočio je Klinton, dodajući da mu je Tramp tada rekao da mu je žao zbog toga.

🚨HOLY F*CK: Bill Clinton just exposed what Trump said about Epstein on the golf course!!



"Trump said, ‘You know, we had some great times together over the years, but we fell out all because of a real estate deal. I'm sorry it happened.’”



This is DISASTER for Republicans. pic.twitter.com/vSghVVIMtw — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 2, 2026

Klinton je naveo i da mu Tramp nikada nije rekao ništa što bi ukazivalo na njegovu umiješanost u bilo kakve nepravilnosti u vezi sa Epstinom.

Bil Klinton je potvrdio da je početkom dvijehiljaditih putovao Epstinovim avionom u vezi sa aktivnostima Klinton fondacije, prije nego što su protiv Epstina podignute krivične prijave, i naveo da tada nije imao saznanja o njegovim zločinima.

Na pitanje da li smatra da bi Maksvel trebalo da dobije pomilovanje, koje je zatražila od Trampa, Bil Klinton je odgovorio da "ne misli da treba to da komentariše".

Dodao je da mu je bilo teško kada su optužbe protiv nje postale javne, navodeći da su "bili u prijateljskim odnosima", ali da je "ono što je učinila strašno i da treba da bude kažnjena".

Hilari Klinton je izjavila da se ne sjeća da je ikada srela Epstina, ali je potvrdila da je poznavala Gilejn Maksvel, koja služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Hillary Clinton finding out Lauren Boebert is posting photos of her testimony: "If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. this is just typical behavior... We all are abiding by the same rules."



Boebert: "I... I will… pic.twitter.com/WtmMwQo6aY — Headquarters (@HQNewsNow) March 2, 2026

Transkripti saslušanja, koji moraju da prođu provjeru više strana, uključujući Klintonove, biće naknadno objavljeni.