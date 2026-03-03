Logo
Kladioničar iz BiH osvojio 840 hiljada KM

ATV

03.03.2026

10:32

Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ
Foto: ATV

Igrač iz Gruda u ostvario je nevjerovatan dobitak u jednoj privatnoj kladionici u Bosni i Hercegovini (BiH).

Na četiri ista listića, uplaćena po 1 KM (ukupno 4 KM), osvojio je čak 404.957,72 KM.

Uz to, na dodatna četiri ista listića koja su čekala ishod utakmice Betis – Sevilja, igrač je takođe ostvario uspjeh, osiguravši novih 435.345,68 KM.

Ukupan dobitak tako iznosi impresivnih 840.303,40 KM.

Ovaj izvanredni dobitak pokazuje koliko klađenje može biti nepredvidivo, a istovremeno i privlačno, piše portal "Grude".

Napomena: Klađenje može biti rizično i štetno – preporučuje se igrati odgovorno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

