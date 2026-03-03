Kladioničar iz BiH osvojio 840 hiljada KM

Igrač iz Gruda u ostvario je nevjerovatan dobitak u jednoj privatnoj kladionici u Bosni i Hercegovini (BiH).

Svijet Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''

Na četiri ista listića, uplaćena po 1 KM (ukupno 4 KM), osvojio je čak 404.957,72 KM.

Uz to, na dodatna četiri ista listića koja su čekala ishod utakmice Betis – Sevilja, igrač je takođe ostvario uspjeh, osiguravši novih 435.345,68 KM.

Ukupan dobitak tako iznosi impresivnih 840.303,40 KM.

Hronika Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Ovaj izvanredni dobitak pokazuje koliko klađenje može biti nepredvidivo, a istovremeno i privlačno, piše portal "Grude".

Napomena: Klađenje može biti rizično i štetno – preporučuje se igrati odgovorno.