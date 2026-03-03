Kladioničar iz BiH osvojio 840 hiljada KM

Autor:ATV
03.03.2026
10:32
Komentari:0
Igrač iz Gruda u ostvario je nevjerovatan dobitak u jednoj privatnoj kladionici u Bosni i Hercegovini (BiH).
Svijet
Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''
Na četiri ista listića, uplaćena po 1 KM (ukupno 4 KM), osvojio je čak 404.957,72 KM.
Uz to, na dodatna četiri ista listića koja su čekala ishod utakmice Betis – Sevilja, igrač je takođe ostvario uspjeh, osiguravši novih 435.345,68 KM.
Ukupan dobitak tako iznosi impresivnih 840.303,40 KM.
Hronika
Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?
Ovaj izvanredni dobitak pokazuje koliko klađenje može biti nepredvidivo, a istovremeno i privlačno, piše portal "Grude".
Napomena: Klađenje može biti rizično i štetno – preporučuje se igrati odgovorno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
Najčitanije
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Trenutno na programu