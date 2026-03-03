Flin odgovorio na Dodikovo pitanje: Islam nije religija, već politička filozofija

Odgovarajući na pitanje lidera SNSD-a Milorada Dodika o islamizaciji Evrope, američki general i bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD- Majkl Flin istakao je da se slika Evrope mijenja.

Flin je dodao da kada je riječ o islamizaciji, pitanje je da li takvu sudbinu čeka cijeli svijet, a ne samo Evropu.

"Imao sam puno razgovora sa najozloglašenijim teroristima, vodili smo razgovor licem u lice sa obrazovanim muslimanima koji su bili radikalizovani u svojoj vjeri. Slika EU se mijenja. 10 najvećih gradova u Velikoj Britaniji imaju danas muslimanske gradonačelnike, Njujork ima muslimanskog gradonačelnika. To nas vraća da se građani uključe u izborni proces. Islam nije religija, već politička filozofija, pogotovo u Americi. Sudbina će biti onakva kakvom je mi učinimo", rekao je Flin.