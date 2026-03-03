Proljeće nam stiže: Koje cvijeće možete iznijeti napolje, a koje mora još da sačeka?

Dok zima polako odlazi, a sunce postaje sve jače, priroda nas polako priprema na dolazak proljeća.

Prvi znakovi novog godišnjeg doba i te kako se već vide: ptice pjevaju ranije, a jutra postaju svjetlija. Ovo je savršeno vrijeme da razmislite o tome koje svoje sobne biljke možete postepeno privikavati na spoljašnji vazduh.

Pet cvetova koje možete izneti napolje

Muškatla

Muškatla je klasik balkona i terasa. Njeni cvjetovi u raznim bojama mogu trajati cijelo proljeće i ljeto ako se o njima pravilno brinete. Krajem februara i početkom marta mogu se postepeno privikavati na spoljašnji vazduh, ali još ih zaštitite od hladnih noći i mraza.

Lobelija

Lobelija je delikatni cvijet koji obično krasi viseće korpe ili ivice cvjetnjaka. Njeni plavi, ljubičasti ili bijeli cvjetovi dodaju živost svakom prostoru. Može početi da se iznosi napolje na sunčana i zaklonjena mjesta, ali još uvijek pazite na noćne temperature.

Begonija

Begonije su cijenjene zbog svojih raskošnih listova i šarenih cvjetova. Vrlo dobro podnose polusenovita mjesta i laganu hladovinu. Možete ih postepeno iznijeti napolje, naročito ako su zaštićene od hladnog vjetra i mraza.

Petunija

Petunije su jedna od najpopularnijih balkonskih biljaka. Njihovi cvjetovi mogu krasiti sve – od balkonskih uglova do velikih cvjetnjaka. Sada počinje pravo vrijeme za njihovo postepeno privikavanje na spoljašnje uslove, sve dok noću temperatura ne pada ispod 5°C.

Lavanda

Lavanda je mediteranska biljka koja obožava sunce i svjež vazduh. Osim što daje prekrasan miris, privlači pčele i leptire. Možete je polako iznijeti napolje, čime će ojačati prije proljećnog i ljetneg cvjetanja.

Pet cvetova koje još ne bi trebalo da iznosite napolje

Orhideja

Elegantne orhideje izuzetno vole toplotu i vlažnost vazduha. Hladnoća može biti uzrok otpadanja cvjetova ili oštećenja listova. Još uvijek ih držite u domu dok se spoljašnje temperature ne stabilizuju.

Fikus

Fikus je sobna biljka koja lako strada od naglih promjena temperature. Iako voli svjetlo, hladan vazduh može prouzrokovati opadanje lišća. Držite ga u kući još nekoliko nedjelja prije nego što ga iznesete napolje.

Mirni ljiljan

Mirni ljiljan poznat je po svojoj sposobnosti da pročisti vazduh, ali je osjetljiv na hladnoću. Hladne noći krajem februara i početkom marta još uvijek nisu pogodne za njegov boravak napolju. Najbolje ga je držati u sobi s umjerenom temperaturom i indirektnim svjetlom.

Kalanhoja

Ovaj sukulent voli toplinu i svjetlo, ali nije otporan na mraz. Premještanje napolje preuranjeno može oštetiti njegove listove i cvetove. Još nekoliko nedjelja unutrašnjeg rasta omogućiće mu da bude snažan i zdrav.

Kamelija

Kamelija je elegantna biljka koja često cvjeta zimi i u rano proljeće. Njeni raskošni cvjetovi dolaze u bijeloj, ružičastoj ili crvenoj boji, što uljepšava svaki dom. Još uvijek nije spremna za spoljašnje uslove, jer ne podnosi hladne noći i mraz.