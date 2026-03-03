Proljeće nam stiže: Koje cvijeće možete iznijeti napolje, a koje mora još da sačeka?

Izvor:
Superžena
Dok zima polako odlazi, a sunce postaje sve jače, priroda nas polako priprema na dolazak proljeća.
Prvi znakovi novog godišnjeg doba i te kako se već vide: ptice pjevaju ranije, a jutra postaju svjetlija. Ovo je savršeno vrijeme da razmislite o tome koje svoje sobne biljke možete postepeno privikavati na spoljašnji vazduh.
Pet cvetova koje možete izneti napolje
Muškatla je klasik balkona i terasa. Njeni cvjetovi u raznim bojama mogu trajati cijelo proljeće i ljeto ako se o njima pravilno brinete. Krajem februara i početkom marta mogu se postepeno privikavati na spoljašnji vazduh, ali još ih zaštitite od hladnih noći i mraza.
Lobelija je delikatni cvijet koji obično krasi viseće korpe ili ivice cvjetnjaka. Njeni plavi, ljubičasti ili bijeli cvjetovi dodaju živost svakom prostoru. Može početi da se iznosi napolje na sunčana i zaklonjena mjesta, ali još uvijek pazite na noćne temperature.
Begonije su cijenjene zbog svojih raskošnih listova i šarenih cvjetova. Vrlo dobro podnose polusenovita mjesta i laganu hladovinu. Možete ih postepeno iznijeti napolje, naročito ako su zaštićene od hladnog vjetra i mraza.
Petunije su jedna od najpopularnijih balkonskih biljaka. Njihovi cvjetovi mogu krasiti sve – od balkonskih uglova do velikih cvjetnjaka. Sada počinje pravo vrijeme za njihovo postepeno privikavanje na spoljašnje uslove, sve dok noću temperatura ne pada ispod 5°C.
Lavanda je mediteranska biljka koja obožava sunce i svjež vazduh. Osim što daje prekrasan miris, privlači pčele i leptire. Možete je polako iznijeti napolje, čime će ojačati prije proljećnog i ljetneg cvjetanja.
Pet cvetova koje još ne bi trebalo da iznosite napolje
Elegantne orhideje izuzetno vole toplotu i vlažnost vazduha. Hladnoća može biti uzrok otpadanja cvjetova ili oštećenja listova. Još uvijek ih držite u domu dok se spoljašnje temperature ne stabilizuju.
Fikus je sobna biljka koja lako strada od naglih promjena temperature. Iako voli svjetlo, hladan vazduh može prouzrokovati opadanje lišća. Držite ga u kući još nekoliko nedjelja prije nego što ga iznesete napolje.
Mirni ljiljan poznat je po svojoj sposobnosti da pročisti vazduh, ali je osjetljiv na hladnoću. Hladne noći krajem februara i početkom marta još uvijek nisu pogodne za njegov boravak napolju. Najbolje ga je držati u sobi s umjerenom temperaturom i indirektnim svjetlom.
Ovaj sukulent voli toplinu i svjetlo, ali nije otporan na mraz. Premještanje napolje preuranjeno može oštetiti njegove listove i cvetove. Još nekoliko nedjelja unutrašnjeg rasta omogućiće mu da bude snažan i zdrav.
Kamelija je elegantna biljka koja često cvjeta zimi i u rano proljeće. Njeni raskošni cvjetovi dolaze u bijeloj, ružičastoj ili crvenoj boji, što uljepšava svaki dom. Još uvijek nije spremna za spoljašnje uslove, jer ne podnosi hladne noći i mraz.
