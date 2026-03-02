Alergije kod djece: Kako prepoznati prve znakove

Izvor:
Proljeće donosi duže dane, više boravka na otvorenom i, nažalost, sezonske alergije.
Kod djece se prvi simptomi često zamijene s prehladom, što može odgoditi pravovremenu reakciju.
U proljeće cvatu brojna stabla i biljke, a polen se lako širi zrakom. Djeca koja imaju osjetljiv imunološki sistem mogu reagovati pretjerano na te čestice. Najčešći okidači su polen breze, lijeske, johe i trava.
Ako u porodici postoji historija alergija, astme ili atopijskog dermatitisa, veća je vjerojatnost da će i dijete razviti alergijsku reakciju.
Prvi znakovi na koje roditelji trebaju obratiti pažnju
Simptomi se najčešće pojavljuju naglo i traju duže od obične prehlade.
učestalo kihanje, posebno u serijama
bistar, vodenasti iscjedak iz nosa
začepljen nos bez temperature
svrbež nosa, očiju ili grla
suzne i crvene oči
suhi, nadražajni kašalj
Za razliku od virusne infekcije, alergije obično ne prate povišena temperatura, bolovi u tijelu ni opšte loše stanje.
Prehlada traje sedam do 10 dana i često započinje općom slabošću. Alergija može trajati sedmicama, pa i mjesecima, posebno ako je dijete stalno izloženo polenu. Simptomi alergije često se pojačavaju nakon boravka na otvorenom i smanjuju u zatvorenom prostoru.
Kada potražiti pomoć ljekara?
Ako simptomi traju duže od dvije sedmice, pogoršavaju se ili utiču na san i svakodnevno funkcionisanje djeteta, preporučuje se konsultacija s pedijatrom. Ljekar može preporučiti antihistaminike, kapi za nos ili daljnju alergološku obradu.
Kod djece koja razviju otežano disanje, piskanje u prsima ili učestale noćne napade kašlja, potrebno je isključiti razvoj alergijske astme.
Postoje jednostavne mjere koje mogu ublažiti tegobe:
redovno provjetravanje prostora (ali izbjegavati rano jutro kad je koncentracija polena visoka)
pranje kose i presvlačenje djeteta nakon boravka vani
sušenje veša u zatvorenom prostoru
korištenje fiziološkog rastvora za ispiranje nosa.
