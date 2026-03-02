Logo
Alergije kod djece: Kako prepoznati prve znakove

02.03.2026

20:10

Алергија, болест
Foto: Pixabay/Mojpe

Proljeće donosi duže dane, više boravka na otvorenom i, nažalost, sezonske alergije.

Kod djece se prvi simptomi često zamijene s prehladom, što može odgoditi pravovremenu reakciju.

U proljeće cvatu brojna stabla i biljke, a polen se lako širi zrakom. Djeca koja imaju osjetljiv imunološki sistem mogu reagovati pretjerano na te čestice. Najčešći okidači su polen breze, lijeske, johe i trava.

Ako u porodici postoji historija alergija, astme ili atopijskog dermatitisa, veća je vjerojatnost da će i dijete razviti alergijsku reakciju.

Prvi znakovi na koje roditelji trebaju obratiti pažnju

Simptomi se najčešće pojavljuju naglo i traju duže od obične prehlade.

Obratiti pažnju na:

učestalo kihanje, posebno u serijama

bistar, vodenasti iscjedak iz nosa

začepljen nos bez temperature

svrbež nosa, očiju ili grla

suzne i crvene oči

Алергија прехлада

Zdravlje

Počinje sezona alergija: Kako da se zaštitite ovog proljeća?

suhi, nadražajni kašalj

Za razliku od virusne infekcije, alergije obično ne prate povišena temperatura, bolovi u tijelu ni opšte loše stanje.

Kako razlikovati alergiju od prehlade?

Prehlada traje sedam do 10 dana i često započinje općom slabošću. Alergija može trajati sedmicama, pa i mjesecima, posebno ako je dijete stalno izloženo polenu. Simptomi alergije često se pojačavaju nakon boravka na otvorenom i smanjuju u zatvorenom prostoru.

Kada potražiti pomoć ljekara?

Ako simptomi traju duže od dvije sedmice, pogoršavaju se ili utiču na san i svakodnevno funkcionisanje djeteta, preporučuje se konsultacija s pedijatrom. Ljekar može preporučiti antihistaminike, kapi za nos ili daljnju alergološku obradu.

Kod djece koja razviju otežano disanje, piskanje u prsima ili učestale noćne napade kašlja, potrebno je isključiti razvoj alergijske astme.

Šta roditelji mogu učiniti kod kuće?

Postoje jednostavne mjere koje mogu ublažiti tegobe:

redovno provjetravanje prostora (ali izbjegavati rano jutro kad je koncentracija polena visoka)

pranje kose i presvlačenje djeteta nakon boravka vani

sušenje veša u zatvorenom prostoru

korištenje fiziološkog rastvora za ispiranje nosa.

(kliks)

