Otkriveno ko je bio ključna veza između Epstina i Endrua

Događaj će se ispostaviti kao posljednje takvo okupljanje. U roku od godinu dana, Endru se povukao iz javnog života nakon katastrofalnog intervjua o svojim vezama sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom. U priči se pojavio i treći čovjek, gotovo nepoznat javnosti, njemački preduzetnik Dejvid Štern, koji je nakratko viđen u zvaničnom videu događaja, izvještava BBC .

Ove godine, Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione stranica dokumenata vezanih za Epštajna. Među više od 7.000 stranica koje pokrivaju period od 2008. do 2018. godine, Sternovo ime se pojavljuje iznova i iznova. Dokumenti sugerišu da je Epštajn upoznao Sterna sa Endruom Mauntbatenom-Vindzorom i Sarom Ferguson, i da je Stern godinama bio važna veza između njih, posebno u poslovima vezanim za Kinu, zemlju koju je dobro poznavao i koju su vidjeli kao izvor mogućnosti i bogatstva.

„On ostaje u pozadini, skriven, samo dogovara poslove“

U imejlovima, Stern sebe opisuje kao čovjeka koji „ostaje u pozadini, skriven, samo dogovara poslove“. Navodno je uspostavljao poznanstva, prosleđivao dokumenta, nudio poslovne ideje, pomagao u rješavanju dugova Sare Ferguson i davao pogrdne komentare o ženama u privatnim komunikacijama. Bi-Bi-Si navodi da Stern nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

Prema britanskim poslovnim zapisima, Stern je rođen 1978. godine. Studirao je pravo i kinesko pravo na Školi za orijentalne i afričke studije u Londonu. Osoba upoznata sa slučajem rekla je da je završio osnovne studije 2000. godine, ali da je napustio postdiplomske studije 2003. godine. Tvrdio je da tečno govori mandarinski i da je studirao u Kini i Tajvanu.

Radio je u investicionoj banci Ermgassen & Co, a zatim je osnovao IT kompaniju Asia Gateway u Pekingu. Izjavio je da je 2010. godine prodao većinski udeo britanskoj kompaniji Informa, ali je ta kompanija za BBC rekla da iz te investicije nije proizašao nikakav proizvod i da je ugovor istekao 2014. godine.

Prvi kontakt sa Epštajnom u maju 2008

Najraniji poznati kontakt između Sterna i Epštajna datira iz maja 2008. godine, neposredno prije nego što se Epštajn izjasnio krivim za podvođenje maloletnika. Uprkos osudi, njihova komunikacija je procvetala. Epštajn, koji je bio stariji i znatno bogatiji, djelovao je kao mentor, dok je Stern tražio savjete i investicione mogućnosti u svojim porukama, često mu se obraćajući sa „moj mentore“ ili „moj generale“. Imejlovi su takođe sadržali seksualno eksplicitne reference, uključujući skraćenicu „P“, za koju se veruje da je Epštajn često koristio kao pogrdni izraz za žene.

Dokumenti ukazuju na to da je Stern upoznao Saru Ferguson i princa Endrua preko Epštajna. U poruci iz 2010. godine, „Sara“ navodi da ju je Džefri upoznao sa Sternom i da joj je pomagao savjetima, posebno u vezi sa Kinom. U to vrijeme, Ferguson, Epštajn i Stern su bili uključeni u razgovore o njenim dugovima, procijenjenim na oko 6 miliona funti. U privatnim porukama, Stern i Epštajn su je navodno omalovažavali dok su pokušavali da razjasne njenu finansijsku situaciju.

Štern je potom direktno kontaktirao Endrua, nudeći pomoć i predlažući poslovne poduhvate usmjerene na „pojedince sa visokom neto vrijednošću“, posebno Kineze, dok je diskretno uključivao princa i iskoristio njegovu „auru i pristup“. Nema dokaza da su ovi planovi sprovedeni u djelo, ali se njihov odnos produbio. Štern je navodno pratio Endrua na nekim međunarodnim putovanjima kao trgovinski izaslanik i koristio je svoje kineske veze za organizovanje sastanaka. Bilten palate potvrđuje da je Endru bio u zvaničnoj poseti Kini 2011. godine.

Zamolio Epštajna da bude kum njegovom djetetu

Godine 2016, Štern je imenovan za direktora kineskog ogranka i člana upravnog odbora St George's House Trust, institucije osnovane radi promocije moralnog i društvenog dijaloga. Neki članovi upravnog odbora su navodno imali sumnje u vezi sa njegovim imenovanjem, ali je ono ipak potvrđeno. Iste godine, Štern je zamolio Epštajna da bude kum njegovog djeteta. Epštajn je odbio.

Kina je bila ključni element Sternove uloge. Kako se Zapad oporavljao od finansijske krize, kinesko tržište je viđeno kao velika prilika. Stern je predložio Epštajnu da osnuje investicionu kancelariju u Londonu usmjerenu na Kinu, ali bez očigledne veze sa tom zemljom. Tvrdio je da ima veze sa visoko rangiranim kineskim poslovnim i političkim krugovima, ali nije jasno koliko su te tvrdnje bile osnovane.

Epštajnu je odbijena kineska viza zbog krivične osude, navodi se u dokumentima. Stern je navodno predložio da ponovo podnese zahtjev u drugoj državi i da ne navodi prethodne probleme, što je pokrenulo dodatna pitanja o prirodi njihove saradnje.

Tokom 2010-ih, Štern je učestvovao u nizu ambicioznih, ali neuspjelih projekata, od pokušaja preuzimanja britanske građevinske kompanije uz podršku kineske kompanije Evergrande do investicije u startap za električna vozila. Takođe je sa Epštajnom razgovarao o potencijalnom preuzimanju Dojče banke uz podršku Katara, ali je i taj plan propao.

Prepiska između Sterna i Epštajna nastavljena je do kraja 2018. godine. Prema dokumentima, Stern je tada boravio u jednom od Epštajnovih imanja u Njujorku. Njihove poruke su nastavile da uključuju poslovne ideje, reference na Kinu, pominjanje „PA“, navodno princa Endrua, i Sternovo često pitanje: „Kada mogu da vas pozovem?“