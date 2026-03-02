Dušan Alimpijević poslije novog poraza Srbije od Turske: "To je ludilo, glupost, presmiješno je..."

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je i drugi put od Turske u samo nekoliko dana, pošto je u Istanbulu uspela još jednom da se saplete i sada se nalazi na skoru 2-2 nakon četiri odigrane runde prve faze kvalifikacija za Mundobasket - 94:86.

Na konferenciji za medije, selektor Dušan Alimpijević istakao je da je i pored poraza Orlova ponosan na njihov učinak tokom ove dvije utakmice.

- Čestitke timu Turske, federaciji, Atamanu na ove dvije pobjede. Prvo i prije svega, moram da kažem da sam ponosan na igrače, stručni štab, šta smo sve uradili za ove dvije utakmice. Nismo se bunili, odbili smo da se predamo, igrali smo do samog kraja, sa svim srcem, karakterom. Aleksa je pomenuo već, ali ono što je važno jeste što smo se borili sa jakom Turskom, sa 22 ofanzivnim skokom. Loše smo opet šutirali za tri, kao i prošli put. Imali smo loše procente, ne možete tako da dobijete Tursku, jedino ako šutirate bolje. Gledajući sve u obzir, ponosan sam kako smo igrali i kako smo se fokusirali samo na košarku. Turska je već jaka, možda je u ovom momentu najbolji tim u FIBA prozorima, oni igraju sa osam igrača sa posljednjeg Eurobasketa. Imali su i Biberovića, to je devet sjajnih igrača, sada imamo samo dva igrača sa Eurobasketa, na prvom meču smo imali jednog. Hvala igračima koji dolaze da predstavljaju Srbiju u ovim prozorima, ponosni smo na našu bazu. Hvala im što su došli i igrali za Srbiju.

Potom su ga upitali šta misli o tome što Srbija opet nije imala najjači tim na raspolaganju, zbog čega je Dušan Alimpijević čak i podigao glas.

- Ne, nije dobro, užasno je. Rekao sam, to je ludilo, glupost. Za to sam da banujemo sve ili da damo svima šansu da igraju. Ovo je smiješno, ovo je presmiješno. Moja federacija je uradila sjajne stvari, da napravi posao treneru da bude lako, vaši igrači igraju u svojoj zemlji. Kod nas je komunikacija drugačija, moramo da razgovaramo sa generalnim menadžerima, ali i da se borimo za najbolje. Moramo da nađemo zajednički jezik, da zaustavimo ove stvari. Znamo šta se radi u FIBA prozorima, kako je moguće da se Evroliga igra sada, mora da se napravi pauza da se nešto organizuje. U svakom FIBA prozoru upoznajem nove ljude, ne mogu ljudi da se naviknu na to u par dana.

Nije puno htio da priča o svojim igračima iz Bešiktaša.

- Iskreno, danas, bio sam trener Srbije. Oni jesu moji igrači iz mog kluba, ali danas smo protivnici. Taj respekt neće nikada neće nestati, ali danas je Turska - Srbija i samo sam htio dobre stvari za naš tim.

Dodaje da on sam nema puno više vremena da se spremi za utakmice Srbije u odnosu na igrače, jer je tokom sezone fokus na klubovima.

- Nebitno da li radim u klubu ili ne, nemam ja više vremena njih da treniram, dolazim kad i igrači, ni prije ni kasnije. Imamo kratko vreme da se adaptiramo na sve. Kada konstantno nemate bazu, jer je nemoguće odrediti stalnu bazu zbog komunikacije sa ostalima, onda iz tog razloga vi morate da pravite ustupke. Onda ne možete da budete sigurni da su ti ljudi na sledećim prozorima, samo se adaptiramo i prilagođavamo. U svim prozorima imate drugačiji tim, čak i u toku prozora imate dva različita tima, kao što je slučaj sa nama sada.

Potom je pohvalio Biberovića, ali i odbranu Srbije koja je uspjela da reaguje u pojedinim situacijama.

