Alarm u Denveru: Nikola Jokić ponovo povrijeđen

Srbin navodno i dalje ima problem sa zglobom lijeve ruke.

Jokić, kako prenosi Mark Spirs sa ESPN-a i dalje kuburi sa povredom zgloba na lijevoj ruci. Radi se novijoj povredi jer se sve objavilo nakon što su Denver Nagetsi izgubili od Golden Stejt Voriorsa, ali se Nikola navodno povrijedio još u februaru kada su igrali protiv Klipersa, piše Sportal.

"Ne liči na sebe, ali ako propusti još koju utakmicu neće biti u konkurenciji za individualne nagrade. Povrjeđivao se Eron Gordon i još neki igrači Denvera, pa se nadaju da će imati sve na okupu. Sve to pritiska Jokića da ostane u timu, da pomogne koliko može s obzirom na to koliko je utakmica već propustio. Mislim da će nastaviti da igra povrijeđen", rekao je Spirs.

Svijet Bivši premijer zbog povezanosti sa Epstajnom sebi htio oduzeti život

Unutar organizacije Denver Nagetsa pojavila se određena zabrinutost, ali prema prvim informacijama ne radi se o težoj povredi, što je donijelo olakšanje svima u klubu.

Više izvora potvrdilo je navode koji kruže oko tima, posebno u trenutku kada Nagetsi imaju svega četiri pobjede u posljednjih deset utakmica. Dodatni pritisak stvara i činjenica da se nalaze iza San Antonija i Oklahome, ekipa koje trenutno igraju u izuzetnoj formi.