Alarm u Denveru: Nikola Jokić ponovo povrijeđen

24.02.2026

19:00

Кошаркаш Денвера Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/Kelley L Cox

Nikola Jokić ima problema sa povredama prvi put u svojoj karijeri.

Srbin navodno i dalje ima problem sa zglobom lijeve ruke.

Jokić, kako prenosi Mark Spirs sa ESPN-a i dalje kuburi sa povredom zgloba na lijevoj ruci. Radi se novijoj povredi jer se sve objavilo nakon što su Denver Nagetsi izgubili od Golden Stejt Voriorsa, ali se Nikola navodno povrijedio još u februaru kada su igrali protiv Klipersa, piše Sportal.

"Ne liči na sebe, ali ako propusti još koju utakmicu neće biti u konkurenciji za individualne nagrade. Povrjeđivao se Eron Gordon i još neki igrači Denvera, pa se nadaju da će imati sve na okupu. Sve to pritiska Jokića da ostane u timu, da pomogne koliko može s obzirom na to koliko je utakmica već propustio. Mislim da će nastaviti da igra povrijeđen", rekao je Spirs.

Unutar organizacije Denver Nagetsa pojavila se određena zabrinutost, ali prema prvim informacijama ne radi se o težoj povredi, što je donijelo olakšanje svima u klubu.

Više izvora potvrdilo je navode koji kruže oko tima, posebno u trenutku kada Nagetsi imaju svega četiri pobjede u posljednjih deset utakmica. Dodatni pritisak stvara i činjenica da se nalaze iza San Antonija i Oklahome, ekipa koje trenutno igraju u izuzetnoj formi.

