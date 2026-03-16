Darko Lazić prolazi kroz najveću bol zbog gubitka brata, evo ko se ne odvaja od njega

Nakon što je prošle nedjelje sahranio rođenog brata i suočio se sa nezamislivim gubitkom, pjevač pokušava da pronađe snagu da izdrži i nastavi dalje.

Uz njega su svi članovi porodice, kao i brojni prijatelji, a mir i ljubav pronalazi u onome što mu je najsvetije - svojoj djeci.

Koliko mu nasljednici znače u ovim danima, Lazić je pokazao svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelio fotografiju svoje ćerke Lorene i sina Alekseja.

Na slici se vidi kako mališani bezbrižno uživaju u prirodi i dječjoj igri penjući se po drvetu, a preko lica im je stavio emodžije majmunčića.

"Moji" - napisao je Darko Lazić uz emodži crvenog srca.