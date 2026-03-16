Milica Todorović slomljena od bola uputila komentar: "Mili moj"

Tragična pogibija Dragana Lazića, rođenog brata pjevača Darka Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći, šokirala je čitav region.

Darko Lazić se, slomljen od bola, zakleo da će večno čuvati uspomenu na svog brata. Kako bi ispoštovao Draganovu veliku ljubav prema ribolovu, pjevač je nedavno okupio društvo i otišao na pecanje, a sa sobom su ponijeli i fotografiju tragično nastradalog mladića, što je Darko objavio na svom Instagram profilu.

Ova emotivna objava duboko je potresla javnost, a posebno je reagovala pjevačica Milica Todorović.

Smrt koleginog brata ju je potpuno dotukla, te je ispod fotografije ostavila srceparajući komentar: "Mile moj", dodavši emotikon koji plače i srce.

Potresni detalji nesreće

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

