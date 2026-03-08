Milica Todorović nakon skandala poslala važnu poruku na Dan žena

Na društvenoj mreži Instagram podijelila je poruku:

"Neka vaša snaga bude prepoznata, vaš glas uvijek saslušan, a vaši snovi poštovani, danas i svakog dana. Srećan Dan žena", napisala je pjevačica i u potpisu dodala: "Vaša Milica Todorović".

"Neka snaga bude prepoznata"

Prvi snimak Milice poslije porođaja

Milica Todorović se nije oglašavala duže od mjesec dana nakon što se porodila, a onda i buknuo skandal zbog istine o ocu njenog sina Bogdana.

Pjevačica u javnosti nikada nije pričala o čovjeku s kojim je dobila nasljednika, a koji je oženjen.

Sada je objavila prvi snimak na Tiktoku, na kojem je vidimo skroz dotjeranu.

Ipak, zbog stihova svoje nove pjesme koju je pjevala, a u potpisu stavila samo svoje ime i prezime, mnogi komentarišu da misle da se Milica direktno obratila ocu svog djeteta.

"Ko me je tjerao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu. Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam", pjevala je Milica Todorović.