Logo
Large banner

Haos u Eliti, Anita doživjela nervni slom zbog Luke, pa počela da urla

07.03.2026

18:10

Komentari:

0
Анита Станојловић у Елити
Foto: Youtube/ Zadruga

Anita Stanojlović i Luka Vujović ne prestaju da se svađaju. Više nikome nije jasno da li oni žele da ostanu u vezi ili da se razilaze.

Anita je vrištala na dečka da je izluđuje, a sve je počelo od jednog neuzvraćenog zagrljaja.

-Šta radiš? Ajde, zagrli me...brate, koliko si loša - upitao je Luka.

- Vidiš da radim nešto, što me vučeš? - upitala je Anita.- Evo, ja ću da radim nešto od ovog trenutka svaki dan. Važi, ne osjećaš da treba sad da te grlim - rekao je Luka.

- Ne osjećam sad potrebu. Takmičiš se sad sa mnom. Ja sam loše zbog tebe - rekla je Anita.

- Idem sad u Pab da sjedim i treniram - rekao je Luka.

Лука и Анита

Scena

Iz rijalitija će izaći bez dinara: Luka i Anita kažnjeni dva puta za ned‌jelju dana

- Aha, sad u Pab? Sram da te bude. Izluđuješ me, čovječe! Šta glumiš ti? - upitala je Anita.

Drugarica šokirana Anitinim ponašanjem

Podsjetimo, Tamara se i nedavno oglašavala povodom dešavanja u rijalitiju.

- Anita se već neko vrijeme ponaša prilično neobično, u sukobu je sa mnogima i upustila se u ozbiljne teorije zavjere. Neću joj zamjeriti niti uzeti za zlo ovu ishitrenu izjavu.

Najvažnije mi je da iz svega izadje psihički i fizički zdrava i dobro sve ostalo mi je manje bitno. Do kraja ima još mnogo toga, zato joj želim snagu da izdrži sve što je u narednom periodu očekuje - rekla je Tamara u izjavi za pomenuti medij.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Rijaliti Elita

Anita Stanojlović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Елита 9, ријалити почео

Scena

Ona stiže u Elitu: Ovome se niko nije nadao

1 sedm

0
Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Scena

Asmin kažnjen nakon što je tukao Uroša: Željko Mitrović više ne želi da ga toleriše

2 sedm

3
Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

Scena

On je zauvek napustio Elitu! Naređeno mu da HITNO napusti imanje, Luna Đogani apelovala da ne glasaju za njega

3 sedm

0
Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Scena

Zorica Marković završila u bolnici! Pjevačica na kardiologiji nakon izlaska iz Elite

3 sedm

0

Više iz rubrike

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

Scena

Spavala sa najboljim drugom bivšeg dečka: Brutalna osveta izazvala haos na mrežama

2 h

0
Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица

Scena

Stigao papir iz Suda: Evo koliko novca su Kulićima dužni Ivan Marinković i Bebica

4 h

0
Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна

Scena

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

6 h

0
Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

Scena

Ko je bivša vjerenica Luke Dončića? Popularna na mrežama, svi hvale njenu ljepotu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner