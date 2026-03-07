Haos u Eliti, Anita doživjela nervni slom zbog Luke, pa počela da urla

Anita Stanojlović i Luka Vujović ne prestaju da se svađaju. Više nikome nije jasno da li oni žele da ostanu u vezi ili da se razilaze.

Anita je vrištala na dečka da je izluđuje, a sve je počelo od jednog neuzvraćenog zagrljaja.

-Šta radiš? Ajde, zagrli me...brate, koliko si loša - upitao je Luka.

- Vidiš da radim nešto, što me vučeš? - upitala je Anita.- Evo, ja ću da radim nešto od ovog trenutka svaki dan. Važi, ne osjećaš da treba sad da te grlim - rekao je Luka.

- Ne osjećam sad potrebu. Takmičiš se sad sa mnom. Ja sam loše zbog tebe - rekla je Anita.

- Idem sad u Pab da sjedim i treniram - rekao je Luka.

- Aha, sad u Pab? Sram da te bude. Izluđuješ me, čovječe! Šta glumiš ti? - upitala je Anita.

Drugarica šokirana Anitinim ponašanjem

Podsjetimo, Tamara se i nedavno oglašavala povodom dešavanja u rijalitiju.

- Anita se već neko vrijeme ponaša prilično neobično, u sukobu je sa mnogima i upustila se u ozbiljne teorije zavjere. Neću joj zamjeriti niti uzeti za zlo ovu ishitrenu izjavu.

Najvažnije mi je da iz svega izadje psihički i fizički zdrava i dobro sve ostalo mi je manje bitno. Do kraja ima još mnogo toga, zato joj želim snagu da izdrži sve što je u narednom periodu očekuje - rekla je Tamara u izjavi za pomenuti medij.

