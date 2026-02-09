On je zauvek napustio Elitu! Naređeno mu da HITNO napusti imanje, Luna Đogani apelovala da ne glasaju za njega

Voditelj "Elite 9", Darko Tanasijević, ušao je sinoć na imanje kako bi saopštio ko napušta rijaliti.

Nominovani su bili: Ilija Pečenica, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

Darko je takmičarima saopštio pravila igrice, u kojoj je pobedu odneo Ilija Pečenica i samim tim su mu glasovi duplirani, ipak, to mu nije pomoglo da ostane u Beloj kući.

Saopšteno je da Ilija Pečenica mora odmah da napusti rijaliti.

"Ilija Pečenica je zauvek napustio Belu kuću", rekao je Darko Tanasijević. Pečenica se brzo pozdravio sa cimerima i hitno napustio imanje.

Pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, oglasila se sinoć na društvenim mrežama povodom izbacivanja iz "Elite 9".

Ona je uputila poruku svim pratiocima da ne glasaju za njenog prijatelja, a potom je obrazložila svoj apel.

Ilija Pečenica je od septembra deo ovog rijalitija, a Luna Đogani ističe da mu tamo nije mesto.

"Moj Ilija je nominovan za večeras, ne znam da l' da kažem da glasate, jer ja mislim da on hoće kući!", navela je Luna Đogani u opisu objave.

"Realno, ne pripada tamo", dodala je ona na Instagramu.