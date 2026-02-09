Logo
Mašinovođe u Španiji započinju štrajk širom zemlje nakon smrtonosnih nesreća

Izvor:

SRNA

09.02.2026

08:53

Машиновође у Шпанији започињу штрајк широм земље након смртоносних несрећа
Foto: Pixabay

Mašinovođe u Španiji stupili su u trodnevni štrajk, tražeći veću bezbjednost željezničkog sistema.

Semaf, sindikat mašinovođa, zahtijeva zapošljavanje više osoblja, kao i veće investicija i bolje održavanje željezničke mreže.

Bezbjednosnim provjerama, nakon dva sudara otkriveni su kvarovi i problemi sa održavanjem na mnogim željezničkim rutama.

Štrajk je uslijedio nakon dvije željezničke nesreće u januaru, od kojih se jedna desila u Adamuzu, južnom regionu, u kojoj je poginulo 46 ljudi, a druga u blizini Barselone, gdje je mašinovođa poginuo, a desetine su povrijeđene.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi da bude ispitan u parlamentu ove sedmice zbog kvarova u željezničkom sistemu.

Španija

Štrajk

