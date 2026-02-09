"Novi Nostradamus" predviđa kako će se završiti rat u Ukrajini, pominje i smrt SUVERENA

Kreg Hamilton-Parker, javnosti poznat i kao „Novi Nostradamus“, više od tri decenije djeluje kao medij i futurista, gradeći reputaciju osobe koja, kako tvrdi, ima „poseban uvid“ u društvene, političke i globalne tokove.

Tokom godina stekao je značajnu medijsku pažnju, naročito u Velikoj Britaniji, gdje redovno iznosi svoja „predviđanja“ o pravcu u kojem se svijet kreće.

Ekonomski šok i politički raskol

U svojim „predviđanjima za 2026. godinu“, Hamilton-Parker navodi da Veliku Britaniju očekuje „ozbiljan finansijski potres“, koji bi, prema njegovim riječima, mogao izazvati „širi politički slom“, prenosi „Metro“.

On tvrdi da bi tržišni šok u periodu proljeće–ljeto mogao pogoditi Britaniju teže nego ostatak zapadnog svijeta, što bi dovelo do „gubitka povjerenja u vladu“.

Prema njegovim navodima, ekonomska nestabilnost izazvala bi „masovne proteste, rast javnog nezadovoljstva zbog imigracije i visokih troškova života“, a situacija bi mogla „eskalirati u ustavnu krizu“ ukoliko vlast odbije da raspiše izbore.

Kako tvrdi, takav scenario doveo bi do „ozbiljnog sukoba između građana i institucija“.

Sukobi unutar laburista i pad vlade

U političkom smislu, Hamilton-Parker „predviđa“ da bi vlada Kira Starmera mogla da se uruši usljed „unutrašnjih sukoba“. Prema njegovim riječima, Starmer bi „izgubio kontrolu nad strankom“, dok bi rivaliteti unutar Laburističke partije eskalirali, posebno između Eda Milibanda, Dejvida Lamija i drugih visokopozicioniranih članova.

On navodi da bi u takvom vakuumu došlo do „kratkotrajnog mandata privremenog premijera“, za koga smatra da bi to mogla biti Ivet Kuper, čija bi uloga bila da nakratko stabilizuje situaciju prije iznenadnih opštih izbora.

Hamilton-Parker dalje tvrdi da bi, nakon što javnost izdejstvuje izbore, moglo doći do „političkog preokreta“ u kojem bi stranka Reform UK tijesno preuzela vođstvo. Prema njegovim navodima, ta stranka bi mogla da „formira vladu isključivo uz oslanjanje na Konzervativce“.

Istovremeno iznosi i „predviđanje“ o „ozbiljnim društvenim nemirima“, naročito u vezi sa imigracijom i takozvanim kulturnim ratovima. Kako navodi, tenzije bi mogle dostići najviši nivo u posljednjih nekoliko decenija, uz izbijanje „antiimigracionih nereda u više gradova“.

Smrt suverena i skriveni skandali

Kao jedno od svojih „predviđanja“, Hamilton-Parker pominje „smrt kralja Čarlsa“, događaj koji bi, prema njegovim riječima, izazvao snažan šok u britanskom društvu.

Kralj Čarls

Uz to, tvrdi da bi na vidjelo izašli „skriveni skandali i dugo potiskivane istine“.

Uprkos opštem haosu, navodi da bi došlo do „ponovnog interesovanja za tradicionalnu hrišćansku vjeru“, koja bi postala dio šireg duhovnog resetovanja u Velikoj Britaniji.

Globalna ekonomija i pucanje „AI balona“

Govoreći o 2026. godini, Hamilton-Parker navodi da bi najveći globalni događaj moglo biti „pucanje takozvanog AI balona“ tokom proljeća.

Prema njegovim riječima, nakon „dramatične korekcije na tržištu vještačke inteligencije i tehnoloških akcija“, uslijedio bi kratak, ali oštar „globalni ekonomski pad“.

On pominje i mogućnost da vodeća kriptovaluta „izgubi do 70 odsto vrijednosti“, što bi ozbiljno poljuljalo povjerenje u kripto-industriju širom svijeta. Iako smatra da bi kriza bila kratkotrajna, dodaje da bi ona razotkrila „duboke strukturne slabosti globalnih tržišta“.

Rat u Ukrajini i dešavanja u Kini

Hamilton-Parker podsjeća da je ranije tvrdio da bi Ukrajina mogla „povratiti veći dio svoje teritorije“, dok bi Rusija „zadržala uzak koridor ka Krimu“.

Prema njegovim navodima, takav ishod mogao bi da uslijedi nakon „iznenadnog dogovora“ između Donalda Trampa i Vladimira Putina, čime bi rat bio okončan, ali bi se globalne tenzije, kako tvrdi, preusmjerile ka Dalekom istoku.

Kada je riječ o Kini, Hamilton-Parker smatra da bi zemlja mogla ući u period „vidljivih unutrašnjih pukotina“, obilježen, između ostalog, „velikom infrastrukturnom katastrofom“. Takođe pominje mogućnost „misterioznog nestanka ili smrti visokog predstavnika vlasti“.

Na kraju, napominje se da svi navodi izneseni u ovom tekstu potiču isključivo od Krega Hamiltona-Parkera. Oni predstavljaju njegove izjave iz javnih nastupa i medijskih intervjua i ne treba ih posmatrati kao izvjesne, provjerene ili potvrđene događaje.

