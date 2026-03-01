Razmatraju se alternativne rute za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka

Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara i nadležne ambasade na Bliskom istoku aktivno razmatraju alternativne rute za evakuaciju državljana BiH u slučaju da aerodromi u Persijskom zalivu budu zatvoreni.

Iz Ministarstva napominju da trenutno nijedna zemlja ne organizuje evakuaciju svojih građana iz Persijskog zaliva.

Državljani BiH će naknadno biti obaviješteni o svim relevantnim informacijama u vezi sa evakuacijom, a upućen im je poziv da redovno prate zvanične kanale komunikacije Ministarstva i ambasada BiH.

S ciljem koordinacije aktivnosti unutar BiH sa EU, Ministarstvo sarađuje sa operativnim centrom Ministarstva bezbjednosti, kao koordinatorom saradnje sa Mehanizmom EU za civilnu zaštitu, kako bi se obezbijedila efikasna i sigurna reakcija u slučaju organizovanja evakuacije državljana BiH.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa diplomatskom mrežom BiH, kao i sa relevantnim međunarodnim partnerima, te preduzima sve potrebne mjere kako bi pravovremeno reagovalo na trenutnu situaciju, dodaje se u saopštenju.

Ističu da pažljivo prate situaciju na Bliskom istoku i da Krizni štab kontinuirano zasjeda.

Današnjem sastanku Kriznog štaba putem video-linka prisustvovali su ambasadori BiH iz Teherana, Nijaz Čardaklija i iz Tel Aviva Duško Kovačević, kao i predstavnici drugih ambasada BiH u Zalivu - Abu Dabi, Kuvajt, Doha, Rijad, Aman.

Glavni fokus razgovora bio je na bezbjednosnoj situaciji i potrebama državljana BiH, sa posebnim akcentom na one koji se javljaju za pomoć.

Iz Ministarstva napominju da su državljani BiH putem otvorenih kanala komunikacije sa ambasadama BiH dobijaju potrebne informacije i podršku.

Pozivaju građane BiH kojima je potrebna pomoć da se obrate na dežurne brojeve telefona koji su dostupni 24 časa +387 33 281 234, te +387 61 168 100 /uključujući Vocap i Viber aplikacije/.

Formirana je posebna vocap grupa Ambasade BiH u Abu Dabiju na broju +971 264 44 164 za dodatnu podršku, a vocap grupe su formirane i pri ambasadama u Kataru i Kuvajtu.

Izrael je juče, u koordinaciji sa SAD, pokrenuo preventivni napad na Iran, koji je uzvratio po izraelskim i američkim ciljevima na Bliskom istoku.