Logo
Large banner

Razmatraju se alternativne rute za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka

Izvor:

SRNA

01.03.2026

18:42

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara i nadležne ambasade na Bliskom istoku aktivno razmatraju alternativne rute za evakuaciju državljana BiH u slučaju da aerodromi u Persijskom zalivu budu zatvoreni.

Iz Ministarstva napominju da trenutno nijedna zemlja ne organizuje evakuaciju svojih građana iz Persijskog zaliva.

илу-трактор-24112025

Hronika

Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

Državljani BiH će naknadno biti obaviješteni o svim relevantnim informacijama u vezi sa evakuacijom, a upućen im je poziv da redovno prate zvanične kanale komunikacije Ministarstva i ambasada BiH.

S ciljem koordinacije aktivnosti unutar BiH sa EU, Ministarstvo sarađuje sa operativnim centrom Ministarstva bezbjednosti, kao koordinatorom saradnje sa Mehanizmom EU za civilnu zaštitu, kako bi se obezbijedila efikasna i sigurna reakcija u slučaju organizovanja evakuacije državljana BiH.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa diplomatskom mrežom BiH, kao i sa relevantnim međunarodnim partnerima, te preduzima sve potrebne mjere kako bi pravovremeno reagovalo na trenutnu situaciju, dodaje se u saopštenju.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

Ističu da pažljivo prate situaciju na Bliskom istoku i da Krizni štab kontinuirano zasjeda.

Današnjem sastanku Kriznog štaba putem video-linka prisustvovali su ambasadori BiH iz Teherana, Nijaz Čardaklija i iz Tel Aviva Duško Kovačević, kao i predstavnici drugih ambasada BiH u Zalivu - Abu Dabi, Kuvajt, Doha, Rijad, Aman.

Glavni fokus razgovora bio je na bezbjednosnoj situaciji i potrebama državljana BiH, sa posebnim akcentom na one koji se javljaju za pomoć.

Iz Ministarstva napominju da su državljani BiH putem otvorenih kanala komunikacije sa ambasadama BiH dobijaju potrebne informacije i podršku.

Трамп

Svijet

Iran želi pregovore, Tramp pristao

Pozivaju građane BiH kojima je potrebna pomoć da se obrate na dežurne brojeve telefona koji su dostupni 24 časa +387 33 281 234, te +387 61 168 100 /uključujući Vocap i Viber aplikacije/.

Formirana je posebna vocap grupa Ambasade BiH u Abu Dabiju na broju +971 264 44 164 za dodatnu podršku, a vocap grupe su formirane i pri ambasadama u Kataru i Kuvajtu.

Izrael je juče, u koordinaciji sa SAD, pokrenuo preventivni napad na Iran, koji je uzvratio po izraelskim i američkim ciljevima na Bliskom istoku.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Ambasada BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погођен амерички танкер

Svijet

Gori i na moru: Iran pogodio američke i britanske tankere

1 h

1
Домен Превц

Ostali sportovi

Šta radi ovaj čovjek: Pogledajte novo čudo Domena Prevca

1 h

0
Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Društvo

Pravila za Pačistu nedjelju Vaskršnjeg posta: Koji dani se poste na ulju, a koji na vodi?

2 h

0
Убијени Н.К.

Hronika

Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

2 h

0

Više iz rubrike

Погођен амерички танкер

Svijet

Gori i na moru: Iran pogodio američke i britanske tankere

1 h

1
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Iran želi pregovore, Tramp pristao

1 h

0
Напад-аеродром-Дубаи

Svijet

Više od 1.800 letova otkazano: Desetine hiljada putnika ostale zaglavljene

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

11

Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner