Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

“Crveno plavi” dobiće par dana odmora od trenažnog procesa, a naredne subote (13.00 časova) odigraće kontrolnu utakmicu sa ekipom TSC-a u Bačkoj Topoli.

Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac, nakon nove pobjede na Gradskom stadionu, nije krio zadovoljstvo zbog svega tokom fudbalskog proljeća.

“U sedam utakmica osvojili smo 19 bodova. Odigrali smo i nekoliko derbija i očekivali smo tešku utakmicu. Imali smo i određenih kadrovskih problema zbog povreda i suspenzija. Međutim, još jednom smo pokazali da smo u dobroj formi. U prvom poluvremenu nismo pronalazili načine da dođemo do gola, možda smo imali jednu-dvije šanse, ali smo u drugom dijelu napravili pritisak i došli do gola. Imali smo poslije toga još neke šanse da završimo utakmice, ali nismo uspjeli. Ipak, odajem veliko priznanje i čestitam mojim momcima na svemu što su uradili. Ne želim da gledam bodovnu razliku. Idemo utakmicu po utakmicu.” rekao je Marinović

Fudbalere Borca u nastavku premijerligaške trke očekuje gostovanje kod ekipe Posušja.