Vlahović se konačno vraća na teren poslije 111 dana

Izvor:
RTS
21.03.2026
15:12
Komentari:0
Srpski fudbaler Dušan Vlahović poslije 111 dana pauze odigraće prve minute za Juventus na utakmici protiv Sasuola.
Napadač reprezentacije Srbije posljednji meč odigrao je 29. novembra protiv Kaljarija kada je zbog povrede butnog mišića napustio igru u 31. minutu, Uslijedile su operacija i pauza koja traje 111 dana.
Srpski napadač se našao u protokolu meča između Juventusa i Sasuola koji se igra u Torinu od 20.45, a u igru će najvjerovatnije ući sa klupe.
Posljednjih nekoliko utakmica stadion je imao priliku da ga pozdravi u civilu, ali sada će to biti slučaj u dresu „Stare dame“, kako piše italijanski list.
Trener Lučano Spaleti odlučio se da uvrsti Vlahovića u sastav pogotovo jer se Juventus muči u napadu.
Dušan je osjetio nelagodnost i tokom jučerašnjeg posljednjeg treninga, ali je jutros prošao ključni test kako bi se utvrdilo da li može da bude u konkurenciji za tim.
Juventus je peti na tabeli Serije A sa 53. boda.
Najnovije
Najčitanije
18
04
18
00
17
55
17
42
17
28
Trenutno na programu