Vlahović se konačno vraća na teren poslije 111 dana

RTS

21.03.2026

15:12

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Srpski fudbaler Dušan Vlahović poslije 111 dana pauze odigraće prve minute za Juventus na utakmici protiv Sasuola.

Napadač reprezentacije Srbije posljednji meč odigrao je 29. novembra protiv Kaljarija kada je zbog povrede butnog mišića napustio igru u 31. minutu, Uslijedile su operacija i pauza koja traje 111 dana.

Srpski napadač se našao u protokolu meča između Juventusa i Sasuola koji se igra u Torinu od 20.45, a u igru će najvjerovatnije ući sa klupe.

Posljednjih nekoliko utakmica stadion je imao priliku da ga pozdravi u civilu, ali sada će to biti slučaj u dresu „Stare dame“, kako piše italijanski list.

Trener Lučano Spaleti odlučio se da uvrsti Vlahovića u sastav pogotovo jer se Juventus muči u napadu.

Dušan je osjetio nelagodnost i tokom jučerašnjeg posljednjeg treninga, ali je jutros prošao ključni test kako bi se utvrdilo da li može da bude u konkurenciji za tim.

Juventus je peti na tabeli Serije A sa 53. boda.

Više iz rubrike

Требиње слави новог репрезентативца: Гудељ умјесто БиХ изабрао Србију

Fudbal

Trebinje slavi novog reprezentativca: Gudelj umjesto BiH izabrao Srbiju

19 h

1
ФК Борац

Fudbal

Šiškovski dobio novi ugovor, Borac dočekuje Radnik

20 h

0
ФИФА драконски казнила ФСБиХ

Fudbal

FIFA drakonski kaznila FSBiH

20 h

0
Промјена која ће вам ЗГАДИТИ утакмице Свјетског првенства

Fudbal

Promjena koja će vam ZGADITI utakmice Svjetskog prvenstva

23 h

0
Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

