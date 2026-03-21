Vlahović se konačno vraća na teren poslije 111 dana

Napadač reprezentacije Srbije posljednji meč odigrao je 29. novembra protiv Kaljarija kada je zbog povrede butnog mišića napustio igru u 31. minutu, Uslijedile su operacija i pauza koja traje 111 dana.

Srpski napadač se našao u protokolu meča između Juventusa i Sasuola koji se igra u Torinu od 20.45, a u igru će najvjerovatnije ući sa klupe.

Posljednjih nekoliko utakmica stadion je imao priliku da ga pozdravi u civilu, ali sada će to biti slučaj u dresu „Stare dame“, kako piše italijanski list.

Trener Lučano Spaleti odlučio se da uvrsti Vlahovića u sastav pogotovo jer se Juventus muči u napadu.

Dušan je osjetio nelagodnost i tokom jučerašnjeg posljednjeg treninga, ali je jutros prošao ključni test kako bi se utvrdilo da li može da bude u konkurenciji za tim.

Juventus je peti na tabeli Serije A sa 53. boda.