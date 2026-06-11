Nevesinjac na rođendanu nokautirao mladića, prijeti mu do pet godina zatvora

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv N.V (20) iz Nevesinja koji je, na proslavi rođendana, s leđa pesnicom u potiljak udario I.Z. koji je od udarca pao, čelom udario u pločice i izgubio svijest.

Nevesinjcu je na teret stavljeno krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda, za koje je zakonom zaprijećena kazna od jedne do pet godina zatvora.

Organizovana dva rođendana

Sve se odigralo 22. novembra 2025. godine u svadbenom salonu u naselju Kilavci kod Nevesinja, gdje su organizovana dva rođendana.

”Optuženi je oko 23.30 časova, nalazeći se pod dejstvom alkohola od 1,08 g/kg u organizmu teško povrijedio I.Z. tako što ga je, s leđa, snažno pesnicom udario u lijevio dio potiljka. Od udarca I.Z. je potrbuške pao i čelom udario o pločice, nakon čega je nakratko izgubio svijest”, navodi se u optužnici.

Potres mozga, prelom nosnih kostiju

Dodaje se da je I.Z. oblila krv po licu i da su mu prisutni ukazali pomoć. Od udarca je zadobio potres mozga, s krvarenjem ispod moždane opne, prelom nosnih kostiju, podliv kapka lijevog oka praćem oštećen vida, podliv donje vilice i usana, koje predstavljaju tešku tjelesnu povredu.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.