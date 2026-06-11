Epilog akcije ”Potok”: Ahmiću predložen pritvor

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu predložilo je pritvor Tariku Ahmiću (19) koji je uhapšen u akciji ”Potok”, koju je sprovela Federalna uprava policije.

”Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo”, saopštilo je sarajevsko tužilaštvo.

Akcija Potok

Osumnjičenom su na teret stavljena krivična djela neovlašten promet drogom i nedozvoljeno držanje oružja.

”Kod osumnjičenog je prilikom pretresa automobila, stana i kuće pronađeno oko 500 grama marihuane, oko 200 grama kokaina, oko 30 grama heroina – droga koja je bila spremna za prodaju. Oduzete su i dvije automatske puške, tri pištolja, jedna ručna bomba, vage za precizno mjerenje, više mobilnih telefona i veća količina novca”, navode u tužilaštvu.

Dodaju da su ostala trojica uhapšenih pušteni na slobodu, jer nije bilo osnova za njihovo zadržavanje. Osim Ahmića u akciji su uhapšeni T.Dž. (1995), A.G.M. (2007) i A.T. (2001) svi iz Sarajeva.