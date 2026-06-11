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U kamionu na Laušu eksplodirala ”Zolja”!

Autor:

Ognjen Matavulj
11.06.2026 11:32

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Остаци Зоље која је експлодирала у камиону ”Чистоће” у Бањалуци
Foto: RUCZ

U kamionu ”Čistoće” u banjalučkom naselju Lauš ekslodiralo je raketno zrno ”Zolje”, ručnog bacača namijenjenog uništavanju oklopnih vozila!

Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Boris Trninić kaže za ATV da se ”Zolja” aktivirala nakon što su radnici čistoće ispraznili kontejner u kamion.

”Nakon što su ispraznili kontejner, vjerovatno je drobilica kamiona to aktivirala. Prava je sreća da niko nije stradao i da nema povređenih jer se radi o eksploziji sredstva kumulativnog dejstva”, rekao je Trninić.

Apel: Ne odlažite eksplzivna sredstva u kontejnere

Prema njegovim riječima kamion je prevezen na deponiju u Banjaluci, gdje će demineri detaljno pregledati sav sadržaj kamiona kako bi se utvrdilo da li u njemu ima drugih eksplozivnih sredstava.

Цивилна заштита на мјесту експлозије
Civilna zaštita na mjestu eksplozije

”Apelujemo i upozoravamo građane Republike Srpske da minsko eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine – nego da ista prijave lokalnoj Civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi Civilne zaštite Republike Srpske koja će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske bezbjedno ukloniti navedena sredstva. Građani prijave mogu izvršili na brojeve 121 i 122”, istakao je Trninić.

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”Zolja” može probiti 300 mm čeličnog oklopa

”Zolja” je pješadinsko oružje namjenjeno za jednokratnu upotrebu. Raketno zrno sačinjeno je od eksplozivne bojeve glave, krilca stabilizatora i raketnog motora. Bojeva glava ”Zolje” sposobna je da probije 300 mm homogenog čeličnog oklopa, pod uglom od 90 stepeni.

Камион превезен на депонију
Kamion prevezen na deponiju

Podsjetimo, do eksplozije je došlo jutros oko čest časova u ulici Vladimira Rolovića u banjalučkom naselju Lauš.

Radnici u šoku

Jedan od radnika Čistoće rekao je za ATV da su oni obavljali uobičajene poslove i da nisu mogli ni posumnjati da bi neko u kontejner odbacio eksplozivne naprave.

Lauš

"Istresli smo kontejner, da bi nekoliko trenutaka kasnije odjeknula snažna eksplozija, a zatim i druga. Bile su dvije detonacije. Bilo je strašno... Srećom niko od kolega nije povrijeđen, jer je puklo unutar kamiona. Tek kasnije smo vidjeli da se krov od kamiona rascvjetao", ispričao je radnik Čistoće.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i izuzeti su ostaci eksplozivne materije. Za sada nema informacija ko je ”Zolju” odbacio u kontejner i to je predmet dalje istrage.

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Tagovi :

Zolja

Lauš

Eksplozija

Banjaluka

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