Motociklista se zakucao u potporni zid: Jeziva nesreća kod Užica

Autor:ATV
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Na magistralnom putu Užice - Zlatibor, na dionici kroz Surduk, jutros je došlo do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao motociklista.
Do nezgode je došlo iz još neutvrđenih razloga, a na mjestu nezgode je policija i tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa znaće se nakon uviđaja.
Prema riječima očevidaca, vozač motora je izgubio kontrolu i udario u potporni zid.
Još uvijek nema informacija o zdravstvenom stanju povrijeđenog vozača, prenosi Informer.
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