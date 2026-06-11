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Motociklista se zakucao u potporni zid: Jeziva nesreća kod Užica

Autor:

ATV
11.06.2026 10:22

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na magistralnom putu Užice - Zlatibor, na dionici kroz Surduk, jutros je došlo do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao motociklista.

Do nezgode je došlo iz još neutvrđenih razloga, a na mjestu nezgode je policija i tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa znaće se nakon uviđaja.

Prema riječima očevidaca, vozač motora je izgubio kontrolu i udario u potporni zid.

Još uvijek nema informacija o zdravstvenom stanju povrijeđenog vozača, prenosi Informer.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Užice

Saobraćajna nezgoda

povrijeđen motociklista

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