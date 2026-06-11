Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je, uhapšen i zamjenik komandanta Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd M.J, za kojim se tragalo.

On je osumnjičen da je sa kolegama iz Interventne jedinice spriječio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "ij" u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

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Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena kao i direktor tog restorana, dok se Vuković već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo tijelo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

(Tanjug)