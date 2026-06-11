U saobraćajnoj nesreći povrijeđen pješak, stvaraju se velike gužve

Na Dobrinji je jutros došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen pješak.

- U 7:40 je došlo do nesreće na A transferzali, kružni tok, povrijeđen je pješak i upućen u Opštu bolnicu. Čekamo informaciju o stepenu povreda - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

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Zbog nesreće su se stvorile velike saobraćajne gužve, a više infromacija o nesreći biće poznato kasnije.