U saobraćajnoj nesreći povrijeđen pješak, stvaraju se velike gužve

Autor:ATV
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Na Dobrinji je jutros došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen pješak.
- U 7:40 je došlo do nesreće na A transferzali, kružni tok, povrijeđen je pješak i upućen u Opštu bolnicu. Čekamo informaciju o stepenu povreda - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.
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Zbog nesreće su se stvorile velike saobraćajne gužve, a više infromacija o nesreći biće poznato kasnije.
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