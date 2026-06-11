Logo

Dvije osobe zadobile teške povrede u udesima u Beogradu

Autor:

ATV
11.06.2026 07:19

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dvije osobe teško su povrijeđene u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

Motociklista je zadobio teške povrede prilikom obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu u 19 časova.

Свијеће / Илустративна фотографија

Svijet

Austrija se sjeća ubijene d‌jece, među njima i dvoje iz BiH

U udesu u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde na Zvezdari, biciklista (25), dostavljač kompanije "Volt", teško je povrijeđen u udesu i prevezen u bolnicu.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

Srbija

bolnica

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

U Podgorici uhapšene dvije maloljetnice zbog sumnje da su zlostavljale vršnjakinju

2 h

0
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

Društvo

Slavimo veliku svetiteljku: Danas jedan kućni posao nikako ne treba raditi

2 h

0
Мирослав Мићо Краљевић

BiH

Nastavlja se suđenje Kraljeviću za navodno izazivanje nacionalne mržnje

1 h

0
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

Neformalna radna grupa SB UN o radu haškog Mehanizma - u fokusu slučaj generala Mladića

1 h

0

Više iz rubrike

Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака

Hronika

Oglasila se banjalučka policija: Povrijeđena dva dječaka

11 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Potvrđeno za ATV: Dječak povrijeđen u pucnjavi u Prijakovcima

12 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Drama kod Banjaluke: Opalilo oružje, povrijeđen dječak

12 h

0
Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један

Hronika

Radnik pao na gradilištu i poginuo, na istom mjestu prekjuče je stradao još jedan

13 h

0

  • Najnovije

09

04

Uhapšen i zamjenik komandanta Interventne jedinice

09

00

SIPA hapsila u Mostaru, pronađena veća količina droge i oružje

08

56

Ekipa ATV-a na licu mjesta eksplozije na Laušu: Pogledajte prve fotografije

08

52

U saobraćajnoj nesreći povrijeđen pješak, stvaraju se velike gužve

08

45

Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima