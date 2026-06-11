Dvije osobe zadobile teške povrede u udesima u Beogradu

Autor:ATV
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Dvije osobe teško su povrijeđene u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.
Motociklista je zadobio teške povrede prilikom obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu u 19 časova.
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U udesu u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde na Zvezdari, biciklista (25), dostavljač kompanije "Volt", teško je povrijeđen u udesu i prevezen u bolnicu.
(Tanjug)
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