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Drama kod Banjaluke: Opalilo oružje, povrijeđen dječak

Autor:

ATV
10.06.2026 20:30

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U Prijakovcima kod Banjaluke danas se dogodio incident u kojem je povrijeđen dječak.

Prema saznanjima Srpskainfo, dok su se igrali u šumi djeca su naišla na oružje, takozvani kratež koji je opalio i ranio dječaka.

Kako ATV saznaje, dječaka fragment zrna sačme je okrznuo dječaka i zadobijene povrede nisu opasne po život.

Povrijeđeni dječak prebačen je u UKC Republike Srpske.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti.

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Tagovi :

Pucnjava

Banjaluka

kratež

Prijakovci

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