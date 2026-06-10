Drama kod Banjaluke: Opalilo oružje, povrijeđen dječak

U Prijakovcima kod Banjaluke danas se dogodio incident u kojem je povrijeđen dječak.

Prema saznanjima Srpskainfo, dok su se igrali u šumi djeca su naišla na oružje, takozvani kratež koji je opalio i ranio dječaka.

Kako ATV saznaje, dječaka fragment zrna sačme je okrznuo dječaka i zadobijene povrede nisu opasne po život.

Povrijeđeni dječak prebačen je u UKC Republike Srpske.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti.