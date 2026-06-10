Medicinska sestra tvrdila da je vakcinisala Tonija Cetinskog: „Sama sam sebi uništila život“

„Radila sam kao medicinska sestra u Domu zdravlja Prečko, i to je bila velika ambulanta sa mnogo pacijenata. Obavljala sam i poslove vakcinacije tokom pandemije virusa korona, pa sam, između ostalog, vakcinisala na Velesajmu i u jednoj školi“, piše „Jutarnji list“.

„Imala sam ovlašćenje za unošenje podataka o vakcinisanim osobama u registar, a u registar sam znala unositi i podatke o osobama koje nisam vakcinisala. Za to bih dobijala novac, od 50 do 100 evra po osobi. Zbog toga sam na kraju i optužena i sama sam sebi uništila život“, rekla je medicinska sestra Petra Rumiha.

Ona je danas, u nastavku suđenja pjevaču Toniju Cetinskom i još četvoro optuženih u takozvanoj aferi kovid potvrda, potvrdila da je, prema vlastitom priznanju, 2021. godine, u vrijeme pandemije, lažno vakcinisala protiv kovida najmanje 242 osobe i za to primila oko 22.000 evra. Prema nekim nezvaničnim procjenama, riječ je o više od hiljadu osoba.

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Na suđenju Cetinskom bila je pozvana kao svjedok. Naime, u martu 2024. godine nagodila se sa USKOK-om i osuđena je na djelimično uslovnu kaznu od dvije i po godine zatvora, od čega je godinu dana morala provesti iza rešetaka, dok joj je ostatak kazne uslovljen time da u narednih pet godina ne počini novo krivično djelo.

Unosila podatke o vakcinisanima dok je bila na bolovanju

Osim nje, USKOK je za davanje mita optužio i navedene 242 osobe, među kojima je bio i Cetinski, ali i niz manje ili više poznatih osoba iz javnog života, poput jedne televizijske voditeljke, jedne operske pjevačice i drugih. Od prvobitno optužene 243 osobe, gotovo sve su se nagodile, dok Cetinski i još četvoro optuženih ostaju posljednji koji poriču krivicu.

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„Nikada nisam srela Tonija Cetinskog. Poznajem ga samo iz medija kao pjevača. Niko od ovih optuženih nije bio moj pacijent. Moguće je da sam Cetinskog stvarno i vakcinisala na Velesajmu, ne bih znala“, odgovorila je Rumiha na pitanja advokatice pjevača, koji danas nije bio na suđenju.

USKOK-ovog tužioca zanimalo je da li je Rumiha u vrijeme kada je uneseno da je vakcinisala Cetinskog radila ili je bila na bolovanju.

„Bila sam na bolovanju. Slomila sam nogu i nisam radila dva do tri mjeseca“, rekla je Rumiha.

(Jutarnji list)