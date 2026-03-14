Nakon skandala: Zapjevao pesmu Tonija Cetinskog usred Beograda

Pjevač Adi Šoše prekinuo je koncert u Beogradu kako bi se obratio i zahvalio publici na ljubavi i podršci, da bi nakon toga zapevao pjesmu hrvatskog pjevača Tonija Cetinskog.

"Kako divan start, romantičan i emotivan. Dobro veče, Beograde", rekao je Adi oduševljeno.

On je potom zapevao pjesmu Tonija Cetinskog "Čekam te".

Podsjetimo, hrvatski pevač je odbio da nastupa na Spensu zbog spekulacija da je tamo bio logor. Ovu odluku je donio nekoliko sati pred zakazani koncert, a potom je davao izjave u kojima je naglašavao da se kaje što je nastupao u Srbiji.

Ova situacija podigla je veliku prašinu u regionu, a veliki broj pjevača prokomentarisalo je potez Cetinskog. Mnogi su tvrdili da je ovo samo alibi zbog činjenice da je prodao 3.500 karata, prenosi Mondo.