Užas u komšiluku: Popravljao traktor, pa stradao pred kućnim pragom

U dvorištu kuće u Rovinju smrtno je stradao 67-godišnji muškarac, saopštila je Policijska uprava istarska.

Do nesreće je došlo dok je 67-godišnjak popravljao dijelove traktorske prikolice. Prema izvještaju, u jednom su trenutku popustili podupirači koji su pridržavali prikolicu. Dio teške konstrukcije potom je pao i prignječio muškarca, koji je preminuo na mjestu događaja.

Gradovi i opštine Šta se to pojavilo ispred kuće mještanina sela u BiH? Snimak zapalio mreže

Tragedija se dogodila u petak, 24. aprila. Tijelo stradalog prevezeno je na Odjeljenje patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije, prenosi Indeks.