Darko Mladić: Stanje generala ozbiljno, pitanje je hoće li uopšte izdržati

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma ozbiljno i pitanje je hoće li uopšte izdržati ukoliko mu hitno ne bude odobreno liječenje u Srbiji, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

On je naveo da porodica nema nikakvu informaciju o eventualnoj promjeni terapije generalu Mladiću.

Darko Mladić je rekao i da se njegova majka juče vratila iz Haga, te da je komunikacija supružnika bila minimalna.

"Njoj su dozvolili da ostane malo duže s njim, nego meni. Trudila se da ga bar malo motiviše, ali sve je jako teško, jer on ne može da priča, ne može da uzme više od gutljaja vode", rekao je generalov sin.

Darko je naveo da će u slučaju da Hag bude odugovlačio sa donošenjem odluke po zahtjevu za privremeno puštanje generala na slobodu zbog liječenja, ponovo otići u Hag da bude uz njega.

Ukoliko odluka Mehanizma bude pozitivna, Darko Mladić pretpostavlja da bi njegov otac mogao vrlo brzo da bude prebačen na liječenje u Srbiju.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su 23. maja zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam nema obavezan rok da odluči po zahtjevu.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.