Logo
Large banner

Darko Mladić: Stanje generala ozbiljno, pitanje je hoće li uopšte izdržati

Autor:

ATV
26.04.2026 09:26

Komentari:

5
Foto: ATV

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma ozbiljno i pitanje je hoće li uopšte izdržati ukoliko mu hitno ne bude odobreno liječenje u Srbiji, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

On je naveo da porodica nema nikakvu informaciju o eventualnoj promjeni terapije generalu Mladiću.

Darko Mladić je rekao i da se njegova majka juče vratila iz Haga, te da je komunikacija supružnika bila minimalna.

"Njoj su dozvolili da ostane malo duže s njim, nego meni. Trudila se da ga bar malo motiviše, ali sve je jako teško, jer on ne može da priča, ne može da uzme više od gutljaja vode", rekao je generalov sin.

Darko je naveo da će u slučaju da Hag bude odugovlačio sa donošenjem odluke po zahtjevu za privremeno puštanje generala na slobodu zbog liječenja, ponovo otići u Hag da bude uz njega.

Ukoliko odluka Mehanizma bude pozitivna, Darko Mladić pretpostavlja da bi njegov otac mogao vrlo brzo da bude prebačen na liječenje u Srbiju.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su 23. maja zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam nema obavezan rok da odluči po zahtjevu.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mladić

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Motor eksplodirao tokom polijetanja: Ima povrijeđenih, u avionu bile i bebe

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 26. april: Evo šta vam zvijezde poručuju danas

4 h

0
Припадници Тајне службе САД стоје на бини након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Prve riječi napadača na Trampa nakon pucnjave: Oni su mi bili meta

4 h

0
Погледајте какве нас температуре очекују данас

Društvo

Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

4 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик с мајком

Republika Srpska

Danas sahrana Mire Dodik

5 h

0
Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

16 h

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Postupanje mehanizma prema Ratku Mladiću čist zločin

17 h

0
Возила на Нестро пумпи точе гориво.

Republika Srpska

Gorivo jeftinije za par pfeniga: Trebamo li da se pripremimo za novo poskupljenje?

17 h

0

  • Najnovije

13

19

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

13

15

MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

13

08

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

13

05

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

12

53

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner