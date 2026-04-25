Minić: Postupanje mehanizma prema Ratku Mladiću čist zločin

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je danas nadu da će po pitanju zahtjeva za puštanje generala Ratka Mladića na privremenu slobodu preovladati razum kako kazna ne bi bila zločin.

"Pritvorska jedinica u Hagu ima bolnički dio koji apsolutno ne odgovara zdravstvenom stanju generala Mladića, tako da je ovo čisti zločin. Ovo se kosi sa svim mogućim moralnim normama", izjavio je Minić novinarima u Obudovcu kod Šamca.

On je podsjetio da je general Mladić imao nekoliko moždanih udara i da je u stanju u kojem mu je neophodna najozbiljnija medicinska njega.

"Nadam se da će iole preovladati razum, barem kod onih koji o tome odlučuju, koji su medicinske struke, polagali neke zakletve, da kazna ne bude zločin", naglasio je Minić.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić podnijeli su zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na slobodu radi liječenja u Srbiji, zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam odbija da ga pusti na privremeno liječenje, prenosi Srna.