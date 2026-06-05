Logo
Large banner

Peskov: Poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren

Autor:

ATV
05.06.2026 22:41

Komentari:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Ruski poziv predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je ocijenio da se Kremlj veoma ozbiljno odnosi prema pismu Zelenskog upućenom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Милош Прибић

Društvo

Preminuo Miloš Pribić

Peskov je konstatovao da Sjedinjene Države ne žele da razgovaraju ni o kakvim pitanjima sa Rusijom osim o rješenju ukrajinskog pitanja i da se Moskva ne slaže sa tim.

"Situacija je de fakto takva da američka strana nije spremna da razgovara o bilo kojim drugim pitanjima dok ne dođe do samorješenja. Smatramo da je ovaj pristup pogrešan", rekao je Peskov novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Удес у Пељавама код Лопара

Hronika

Još jedna žrtva na putevima u Srpskoj: Epilog strašne nesreće

On je naglasio da Rusija i Sjedinjene Države nastavljaju dijalog i dodao da bi bilo pogrešno misliti da je on postao komplikovaniji, prenosi "Sputnjik".

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski

Kremlj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

Ekonomija

Gasprom se oglasio o gasu za Republiku Srpsku

3 h

0
Урсула Фон дер Лајен и Јаков Милатовић током Самита у Тивту

Region

Fon der Lajen otkrila kada Crna Gora ulazi u EU

3 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп, сједи у центру, гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси, лијево, и министар унутрашњих послова Даг Бургум, десно, слушају док министар енергетике Крис Рајт говори на догађају о угљу, у четвртак, 4. јуна 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Blizu rješenje sukoba u Ukrajini

3 h

0
Додик: ЕУ блефира, жели наше младиће у њиховим оружаним формацијама

Republika Srpska

Dodik: EU blefira, želi naše mladiće u njihovim oružanim formacijama

3 h

3

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп, сједи у центру, гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси, лијево, и министар унутрашњих послова Даг Бургум, десно, слушају док министар енергетике Крис Рајт говори на догађају о угљу, у четвртак, 4. јуна 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Blizu rješenje sukoba u Ukrajini

3 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

U porodičnoj kući pronađeno zazidano tijelo žene: Užasno otkriće u Austriji

4 h

0
beba porodilište

Svijet

Majka pokušala da baci petomjesečnog sina sa balkona, pa da ga zadavi: Horor u Slovačkoj

4 h

0
Од жеђи преминуло најмање 49 људи у Сахари

Svijet

Od žeđi preminulo najmanje 49 ljudi u Sahari

5 h

0

  • Najnovije

23

00

Policija i vatrogasci spriječili tragediju: Mladić i djevojka spašeni sa opasnog silosa u Brčkom

22

58

Otišao doktoru zbog povrede stopala pa dobio strašnu dijagnozu

22

47

Legendarni Kole u suzama zbog Edina Avdića u prenosu uživo

22

41

Peskov: Poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren

22

37

Preminuo Miloš Pribić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner