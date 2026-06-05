Peskov: Poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren

Ruski poziv predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je ocijenio da se Kremlj veoma ozbiljno odnosi prema pismu Zelenskog upućenom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

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Peskov je konstatovao da Sjedinjene Države ne žele da razgovaraju ni o kakvim pitanjima sa Rusijom osim o rješenju ukrajinskog pitanja i da se Moskva ne slaže sa tim.

"Situacija je de fakto takva da američka strana nije spremna da razgovara o bilo kojim drugim pitanjima dok ne dođe do samorješenja. Smatramo da je ovaj pristup pogrešan", rekao je Peskov novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

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On je naglasio da Rusija i Sjedinjene Države nastavljaju dijalog i dodao da bi bilo pogrešno misliti da je on postao komplikovaniji, prenosi "Sputnjik".

(SRNA)