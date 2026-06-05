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Fon der Lajen otkrila kada Crna Gora ulazi u EU

Autor:

ATV
05.06.2026 20:51

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Урсула Фон дер Лајен и Јаков Милатовић током Самита у Тивту
Foto: KABINET PREDSEDNIKA CRNE GORE

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen otkrila je, tokom samita EU – Zapadni Balkan održanog u Tivtu, kada bi Crna Gora mogla da uđe u Evropsku uniju.

Kako je rekla, cilj Crne Gore da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine ostvariv.

"Crna Gora će do 2028. godine postati 28. članica Evropske unije i to je dostižno“, poručila je Fon der Lajen.

Dodala je da je brzina kojom Crna Gora sprovodi reforme impresivna i pozvala vlasti da nastave istim tempom.

Prema njenim riječima, cilj je da do kraja ove ili početkom naredne godine budu zatvorena sva pregovaračka poglavlja, nakon čega bi uslijedila završna faza pregovora i priprema Ugovora o pristupanju.

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Tagovi :

Ursula fon der Lajen

Ursula fon der Lejen

Jakov Milatović

Evropska unija

Crna Gora

Tivat

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