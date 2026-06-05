Tramp: Blizu rješenje sukoba u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je blizu rješenje sukoba u Ukrajini.

"Mislim da će se to riješiti. Mislim da se približavamo", rekao je Tramp novinarima.

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Tramp je dodao da je sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Džejmsom Dejvidom Vensom uključeni u napore za rješavanje sukoba i da SAD žele da se sukob okonča.

(SRNA)