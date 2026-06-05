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Tramp: Blizu rješenje sukoba u Ukrajini

Autor:

ATV
05.06.2026 20:30

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Предсједник САД-а Доналд Трамп, сједи у центру, гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси, лијево, и министар унутрашњих послова Даг Бургум, десно, слушају док министар енергетике Крис Рајт говори на догађају о угљу, у четвртак, 4. јуна 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je blizu rješenje sukoba u Ukrajini.

"Mislim da će se to riješiti. Mislim da se približavamo", rekao je Tramp novinarima.

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Tramp je dodao da je sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Džejmsom Dejvidom Vensom uključeni u napore za rješavanje sukoba i da SAD žele da se sukob okonča.

(SRNA)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Ukrajina

Rusija

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