Od žeđi preminulo najmanje 49 ljudi u Sahari

Najmanje 49 ljudi je preminulo od žeđi u Sahari pošto se kamion kojim su putovali iz Malija u Niger pokvario, saopštile su lokalne vlasti.

Putnici, svi nigerijski državljani, vraćali su se kućama kada se kamion zagubio i kasnije pokvario u udaljenom području blizu granice Malija i Alžira, navodi se u saopštenju guvernera regiona Agadez, prenosi Rojters.

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"Zaglavljeni bez vode i nesposobni da poprave vozilo, putnici su se našli zarobljeni u neprijateljskom okruženju gdje ekstremne temperature i nedostatak punktova za snabdijevanje čine preživljavanje izuzetno teškim", navodi se u saopštenju.

Dva muškarca pješice su prešla desetine kilometara kako bi stigla do najbližeg grada i obavijestila vlasti o incidentu.

Tijela 49 ljudi pronađena su ispod kamiona i u okolini, a spasioci su žrtve sahranili u masovnim grobnicama iskopanim na licu mjesta.

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Spasioci su takođe pružili pomoć drugom kamionu sa više od 60 putnika koji je bio zaglavljen tri dana nakon što mu je otkazala baterija.

Mnogi mladi Nigerijci putuju u Mali radi posla u rudnicima na malim privatnim lokalitetima, uprkos rizicima od napada militantnih grupa.

(Kurir.rs)