Fon der Lajen: Pristupanje Crne Gore EU na dohvat ruke

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji na dohvat ruke.

"Brzina sprovođenja komplikovanih reformi je impresivna", rekla je fon der Lajenova na konferenciji za novinare u Tivtu nakon samita EU-Zapadni Balkan.

Republika Srpska Dodik: Naš glavni cilj u ovom trenutku jeste da se oslobodimo zapadnog tutorstva

Cilj Crne Gore je da do 2028. godine postane 28. članica EU.

(SRNA)