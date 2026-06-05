Poznato kada se očekuje presuda protiv Kecmanovića

Viši sud u Beogradu je završio izvođenje dokaza u postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka-ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro svojih vršnjaka i radnika obezbjeđenja, a u srijedu bi trebalo da počne iznošenje završnih riječi pred donošenje druge presude.

Pošto je sudsko vijeće završilo dokazni postupak, očekuje se iznošenje završnih riječi, a zatim i donošenje presude u relativno kratkom roku kaže izvor Kurira.

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Završnu riječ pred presudu, pred sudom bi prvo trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

– Tužioci će u završnoj riječi analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu riječ će imati priliku prije presude da iznesu i advokati roditelja dječaka-ubice, kao i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu željeli. Kada se završe završne riječi, sudija će zakazati datum i vrijeme objavljivanja presude – objašnjava sagovornik šta se očekuje u srijedu pred sudom.

Inače, na suđenju koje je održano u maju, prema riječima sagovornika, Vladimir Kecmanović je “pokazao pravo lice”, pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je “kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza“, iznio teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio riječi koje je ona doživjela kao prijetnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

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Miljana Kecmanović, podsjetimo, tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog sina koji je počinio zločin, dok se njen muž Vladimir osim za ovo tereti i za krivično djelo protiv opšte sigurnosti.

Poslije prvog suđenja, podsjetimo, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora. Tu presudu je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

– I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili “ugledna i normalna porodica”, da su djeci pokušavali da usade prave vrijednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude “dobar čovjek”. Međutim, u prvom postupku jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svjedočenje sina. Maloljetni ubica, koji je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje zločina, tokom ponovljenog postupka je pokušao da umanji značaj lošeg vaspitanja roditelja, ali je na sudu da procijeni kada je govorio istinu – podsjeća izvor.

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Dječak ubica saslušavan 2 puta

Dječak-ubica je izašao sa klinike na 2 suđenja, na glavi je imao kačket.

Poslije svjedočenja masovnog ubice iz Ribnikara, on je promenu u odgovorima pravdao time da je sada “sazreo”.

– Na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, maloljetni ubica koji je tokom prvog suđenja za sve što je učinio posredno krivio odnos roditelja prema njemu, na ponovljenom suđenju je rekao da zahtjevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! Na prvom suđenju tvrdio je da je imala nerealne zahtjeve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promijenio mišljenje, on je rekao “da je sada sazreo” – otkrio je tada izvor.

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Međutim, prema riječima sagovornika, oba njegova iskaza nalaze se u spisima predmeta i na sudskom vijeću je da ih cijeni u odnosu na sve druge izvedene dokaze.

Tokom prvog suđenja, podsjetimo, osim što je do detalja opisao zločin, maloljetni ubica je govorio i o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i da navodno kobnog dana ne bi pucao da mu nisu bili dostupni očevi pištolji do kojih je lako došao, prenosi Kurir.