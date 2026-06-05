Logo
Large banner

Poznato kada se očekuje presuda protiv Kecmanovića

Autor:

ATV
05.06.2026 17:17

Komentari:

0
Познато када се очекује пресуда против Кецмановића
Foto: Tanjug/AP

Viši sud u Beogradu je završio izvođenje dokaza u postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka-ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro svojih vršnjaka i radnika obezbjeđenja, a u srijedu bi trebalo da počne iznošenje završnih riječi pred donošenje druge presude.

Pošto je sudsko vijeće završilo dokazni postupak, očekuje se iznošenje završnih riječi, a zatim i donošenje presude u relativno kratkom roku kaže izvor Kurira.

ramo isak

BiH

Nakon CIK-a i Sud BiH ''udario šamar'' Rami Isaku

Završnu riječ pred presudu, pred sudom bi prvo trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

– Tužioci će u završnoj riječi analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu riječ će imati priliku prije presude da iznesu i advokati roditelja dječaka-ubice, kao i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu željeli. Kada se završe završne riječi, sudija će zakazati datum i vrijeme objavljivanja presude – objašnjava sagovornik šta se očekuje u srijedu pred sudom.

Inače, na suđenju koje je održano u maju, prema riječima sagovornika, Vladimir Kecmanović je “pokazao pravo lice”, pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je “kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza“, iznio teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio riječi koje je ona doživjela kao prijetnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

Лука Констанца Румунија

Svijet

Ukrajinci priznali da je njihov dron eksplodirao u Rumuniji

Miljana Kecmanović, podsjetimo, tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog sina koji je počinio zločin, dok se njen muž Vladimir osim za ovo tereti i za krivično djelo protiv opšte sigurnosti.

Poslije prvog suđenja, podsjetimo, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora. Tu presudu je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

– I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili “ugledna i normalna porodica”, da su djeci pokušavali da usade prave vrijednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude “dobar čovjek”. Međutim, u prvom postupku jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svjedočenje sina. Maloljetni ubica, koji je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje zločina, tokom ponovljenog postupka je pokušao da umanji značaj lošeg vaspitanja roditelja, ali je na sudu da procijeni kada je govorio istinu – podsjeća izvor.

Владимир Путин

Svijet

Putin: BRIKS je davno pretekao G7, ta prednost samo raste

Dječak ubica saslušavan 2 puta

Dječak-ubica je izašao sa klinike na 2 suđenja, na glavi je imao kačket.

Poslije svjedočenja masovnog ubice iz Ribnikara, on je promenu u odgovorima pravdao time da je sada “sazreo”.

– Na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, maloljetni ubica koji je tokom prvog suđenja za sve što je učinio posredno krivio odnos roditelja prema njemu, na ponovljenom suđenju je rekao da zahtjevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! Na prvom suđenju tvrdio je da je imala nerealne zahtjeve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promijenio mišljenje, on je rekao “da je sada sazreo” – otkrio je tada izvor.

Полиција ротација

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

Međutim, prema riječima sagovornika, oba njegova iskaza nalaze se u spisima predmeta i na sudskom vijeću je da ih cijeni u odnosu na sve druge izvedene dokaze.

Tokom prvog suđenja, podsjetimo, osim što je do detalja opisao zločin, maloljetni ubica je govorio i o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i da navodno kobnog dana ne bi pucao da mu nisu bili dostupni očevi pištolji do kojih je lako došao, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladislav Ribnikar

Kosta Kecmanović

Vladimir Kecmanović

Miljana Kecmanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Mladić (27) uhapšen zbog krađe: Presretao bake po Novom Sadu i trgao im zlato sa vrata

2 h

0
Марија дуго није могла да има дјецу, а онда је добила тројке: Појас пресвете Богородице ми је помогао

Porodica

Marija dugo nije mogla da ima djecu, a onda je dobila trojke: Pojas presvete Bogorodice mi je pomogao

2 h

0
Pриморски град Ровињ, у Хрватској, са култном црквом Свете Еуфемије и лучким пејзажима.

Region

Turisti ogorčeni cijenama u Hrvatskoj: ''Tanjir tjestenine skuplji nego u Italiji''

2 h

0
Марко Ромић

BiH

Romić: Za razliku od evropske birokratije Vašington prepoznaje činjenice na terenu

2 h

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

1 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Mladić (27) uhapšen zbog krađe: Presretao bake po Novom Sadu i trgao im zlato sa vrata

2 h

0
Огласила се Управа за ваздухопловство: Повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд

Hronika

Oglasila se Uprava za vazduhoplovstvo: Povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd

2 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Mladić iz Gradiške uhapšen zbog krađe 7.000 KM iz samostana

3 h

0

  • Najnovije

18

08

Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

18

03

Srpkinja u finalu Rolan Garosa

18

01

Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

17

53

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

17

51

Fico predložio da Albanija, Srbija i Crna Gora istovremeno budu primljene u EU

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner