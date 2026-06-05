Mladić iz Gradiške uhapšen zbog krađe 7.000 KM iz samostana

Mladić sa područja Gradiške K.A. uhapšen je zbog sumnje da je ukrao 7.000 KM iz prostorija Franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska u opštini Kakanj, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon što je Policijskoj stanici Kakanj 23. maja prijavljena krađa, pripadnici ove stanice došli su do saznanja da se u vezu sa izvršenjem krivičnog djela može dovesti lice K.A. (25).

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Tokom pretresa dvije stambene jedinice na području Gradiške i automobila "reno", koje koristi uhapšeni, pronađeno je 3.000 KM, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Pretres su obavili službenici Policijske uprave Gradiška na osnovu naredbe Osnovnog suda u ovom gradu.

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Lice K.A, osumnjičeno za krivično djelo krađa, privedeno je u prostorije Policijske stanice Kakanj, gdje je izvršena kriminalistička obrada.