Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

Jedno dijete je poginulo, a drugo je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC Republike Srpske u požaru koji je izbio u Banjaluci, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"U ulici Karađorđevoj, grad Banja Luka, dana 05.06.2026.godine, oko 10.20 časova, došlo je do požara u potkrovlju kuće vlasništvo lica R.K. Tom prilikom smrtno je nastradalo dijete, a drugo dijete je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC RS Banjaluka", navode iz OJT Banjaluka.

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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banja Luka.

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Uviđaju je prisustvovao i dežurni ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Banja Luka.

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Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.