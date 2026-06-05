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Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

Autor:

ATV
05.06.2026 14:00

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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у
Foto: ATV

Jedno dijete je poginulo, a drugo je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC Republike Srpske u požaru koji je izbio u Banjaluci, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"U ulici Karađorđevoj, grad Banja Luka, dana 05.06.2026.godine, oko 10.20 časova, došlo je do požara u potkrovlju kuće vlasništvo lica R.K. Tom prilikom smrtno je nastradalo dijete, a drugo dijete je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC RS Banjaluka", navode iz OJT Banjaluka.

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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banja Luka.

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Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

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Tagovi :

dijete požar Banjaluka

OJT Banjaluka

Banjaluka

požar

tragedija

PU Banjaluka

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