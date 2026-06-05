U požaru u Banjaluci stradalo dijete staro godinu i po dana!

Autor:Ognjen Matavulj
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U požaru koji se desio u kući u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete staro godinu i po, potvrđeno je za ATV.
U požaru su povrijeđene još tri osobe koje su prevezene na UKC Republike Srpske.
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"Tri pacijenta su hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra, za sada su stabilno, van životne opasnosti, a opservacije su u toku. Jedan pacijent, koji je maloljetno lice, hospitalizovan je u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti", navode iz UKC-a
Kako su dodali, maloljetni pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida te vrelog vazduha.
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"Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene", rečeno je za ATV.
Iz PU Banjaluka rečeno je da je jutros u 10,30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.
"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.
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Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Banjaluka.
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