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U požaru u Banjaluci stradalo dijete staro godinu i po dana!

Autor:

Ognjen Matavulj
05.06.2026 12:55

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У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!
Foto: ATV

U požaru koji se desio u kući u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete staro godinu i po, potvrđeno je za ATV.

U požaru su povrijeđene još tri osobe koje su prevezene na UKC Republike Srpske.

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"Tri pacijenta su hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra, za sada su stabilno, van životne opasnosti, a opservacije su u toku. Jedan pacijent, koji je maloljetno lice, hospitalizovan je u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti", navode iz UKC-a

Kako su dodali, maloljetni pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida te vrelog vazduha.

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"Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene", rečeno je za ATV.

Iz PU Banjaluka rečeno je da je jutros u 10,30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.

"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.

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Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

dijete požar Banjaluka

Banjaluka

požar

tragedija

Lauš

UKC Republike Srpske

PU Banjaluka

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