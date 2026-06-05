Uhapšen vozač zbog davanja mita

Autor:ATV
Komentari:0
Dobojska policija juče je uhapsila lice inicijala A.I. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Davanje mita“.
Lice inicijala A.M. se sumnjiči da je istog dana, oko 09.30 časova, na području grada Doboja prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila marke „Mercedes“ kojim je upravljalo, policijskim službenicima ponudilo i ostavilo novac u rokovnik policijskog službenika kako bi odustali od vršenja službene radnje.
Lice A.M. je potom uhapšeno, a predmetne novčanice su prilikom vršenja uviđaja izuzete.
Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, saopšteno je ispred PU Doboj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
14
19
14
11
14
01
14
00
13
35
Trenutno na programu