Logo
Large banner

Uhapšen vozač zbog davanja mita

Autor:

ATV
05.06.2026 11:56

Komentari:

0
Ухапшен возач због давања мита

Dobojska policija juče je uhapsila lice inicijala A.I. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Davanje mita“.

Lice inicijala A.M. se sumnjiči da je istog dana, oko 09.30 časova, na području grada Doboja prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila marke „Mercedes“ kojim je upravljalo, policijskim službenicima ponudilo i ostavilo novac u rokovnik policijskog službenika kako bi odustali od vršenja službene radnje.

Lice A.M. je potom uhapšeno, a predmetne novčanice su prilikom vršenja uviđaja izuzete.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, saopšteno je ispred PU Doboj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

PU Doboj

mito i korupcija

hapšenje

krivično djelo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Hronika

Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

3 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao radnika kladionice, pa bježao od policije

3 h

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Hronika

"Mućke" oko vozačkih dozvola: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

3 h

0
Саобраћајка брза цеста

Hronika

Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, povrijeđen motociklista

4 h

0

  • Najnovije

14

19

Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

14

11

Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu

14

01

Dodik: Sa rukovodstvom "Gasproma" dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

14

00

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

13

35

Minić: Realan stav Amerike prema Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner