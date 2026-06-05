Uhapšen vozač zbog davanja mita

Dobojska policija juče je uhapsila lice inicijala A.I. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Davanje mita“.

Lice inicijala A.M. se sumnjiči da je istog dana, oko 09.30 časova, na području grada Doboja prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila marke „Mercedes“ kojim je upravljalo, policijskim službenicima ponudilo i ostavilo novac u rokovnik policijskog službenika kako bi odustali od vršenja službene radnje.

Lice A.M. je potom uhapšeno, a predmetne novčanice su prilikom vršenja uviđaja izuzete.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, saopšteno je ispred PU Doboj.