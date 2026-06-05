Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

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U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete starosti šest godina, potvrđeno je za portal Provjereno.

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