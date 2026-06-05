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Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

Autor:

ATV
05.06.2026 11:16

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Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!
Foto: ATV

U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete starosti šest godina, potvrđeno je za portal Provjereno.

Požar se dogodio danas oko 10.30. Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i pripadnici Policijske stanice Lauš.

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Tagovi :

požar

Banjaluka

Lauš

poginulo dijete

dijete požar Banjaluka

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