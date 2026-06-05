Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

Autor:ATV
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U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete starosti šest godina, potvrđeno je za portal Provjereno.
Požar se dogodio danas oko 10.30. Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i pripadnici Policijske stanice Lauš.
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U toku je gašenju požara, nakon čega će biti obavljen uviđaj.
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