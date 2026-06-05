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Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

Autor:

ATV
05.06.2026 10:14

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Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Tri policajca Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i primanje dara i drugih oblika koristi.

Policajci su uhapšeni juče u akciji "Brut", koja je nastavljena i danas, saopšteno je iz iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode će tokom dana biti predata postupajućem tužiocu, koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama.

Akcija se provodi po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, prenosi Srna.

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Tagovi :

FBiH

uhapšen policajac

Velika Kladuša

Policija

Akcija Brut

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