Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

Autor:ATV
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Tri policajca Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i primanje dara i drugih oblika koristi.
Policajci su uhapšeni juče u akciji "Brut", koja je nastavljena i danas, saopšteno je iz iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode će tokom dana biti predata postupajućem tužiocu, koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama.
Akcija se provodi po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, prenosi Srna.
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