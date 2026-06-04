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Heroji Banjaluke: Policajci spasili život muškarcu

Autor:

Stevan Lulić
04.06.2026 19:57

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Полицајци спасили живот мушкарцу Бањалуци
Foto: MUP Republike Srpske

Trojica policajca iz Policijske stanice Lazarevo sinoć su postali heroji Banjaluke nakon što su spasili muškarca koji je htio da skoči sa mosta u rijeku Vrbas.

Policijskoj stanici Lazarevo sinoć je prijavljeno da se muškarac iz Banjaluke uputio ka mostu i da ima namjeru da izvrši samoubistvo skokom u rijeku.

"Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uputili se ka mostu u naselju Trapisti, gdje su zatekli muškarca koji je bio vidno rastrojen i iskazivao namjeru da skoči sa mosta u rijeku", naveli su iz MUP RS.

Zahvaljujući prisebnosti, profesionalizmu i pravovremenom reagovanju policijski službenici su uspjeli da uspostave komunikaciju sa njim i odvrate ga od kobne namjere.

Muškarca je preuzela Služba hitne medicinske pomoći, te ga prevezla u Univerzitetsko– klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći.

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Tagovi :

Policija

Vrbas

pokušaj samoubistva

Policajci spasili muškarca

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