Heroji Banjaluke: Policajci spasili život muškarcu

Trojica policajca iz Policijske stanice Lazarevo sinoć su postali heroji Banjaluke nakon što su spasili muškarca koji je htio da skoči sa mosta u rijeku Vrbas.

Policijskoj stanici Lazarevo sinoć je prijavljeno da se muškarac iz Banjaluke uputio ka mostu i da ima namjeru da izvrši samoubistvo skokom u rijeku.

"Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uputili se ka mostu u naselju Trapisti, gdje su zatekli muškarca koji je bio vidno rastrojen i iskazivao namjeru da skoči sa mosta u rijeku", naveli su iz MUP RS.

Zahvaljujući prisebnosti, profesionalizmu i pravovremenom reagovanju policijski službenici su uspjeli da uspostave komunikaciju sa njim i odvrate ga od kobne namjere.

Muškarca je preuzela Služba hitne medicinske pomoći, te ga prevezla u Univerzitetsko– klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći.