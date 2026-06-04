Ulica Skendera Kulenovića pod vodom: Svježe urađen asfalt već propao

Mjesec dana je rok trajanja novom banjalučkom asfaltu. Tako u Ulici Skendera Kulenovića, nova trasa je izdržala malo jače od mjeseca, a kiša je ubrzo otkrila propuste.

✅Počeli smo asfaltiranje Ulice Skendera Kulenovića, jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u našem gradu.



Novi asfaltni sloj, nivelacija šahtova i uređenje sistema odvodnje znače sigurniji i kvalitetniji saobraćaj za sve naše sugrađane.

U narednom periodu vršićemo i… pic.twitter.com/btYanhkEOT — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) April 30, 2026

„Radovi u Ulici Skendera Kulenovića u naselju Kočićev vijenac privode se kraju, čime će saobraćajnica dobiti potpuno novo ruho“, najavili su ispred Grada Banjaluka, a gradonačelnik Draško Stanivuković je objavio i kolaž fotografija da se pohvali urađenim.

✅Počeli smo asfaltiranje Ulice Skendera Kulenovića, jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u našem gradu.



Novi asfaltni sloj, nivelacija šahtova i uređenje sistema odvodnje znače sigurniji i kvalitetniji saobraćaj za sve naše sugrađane.

U narednom periodu vršićemo i… pic.twitter.com/btYanhkEOT — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) April 30, 2026

Moderna saobraćajnica nije izdržala kišu, a s obzirom na trenutni stepen dotrajalosti, uskoro će pucati i pod točkovima vozila, pa i kretanju pješaka.

Ul Skendera Kulenovića

Velike lokve nastale su jednim dijelom zbog ulegnutog asfalta, a tome svemu su „kumovali“ i začepljeni šahtovi te se voda nije imala gdje odliti.

A uz ovakvu ulicu ide i devastiran i dotrajao trotoar, koji svojim izgledom više podsjeća na makadamski put, a na onaj udaljen 5 minuta od centra grada.

Ul Skendera Kulenovića trotoar

"Banjaluka je u deceniji izgradnje", poručio je gradonačelnik. Izgradnje da, a šta ćemo sa kvalitetom onog što je izgrađeno?

Lokva u centru

Situacija ni u samom centru grada nije ništa bolja. Dok se rukovodstvo grada hvali modernizacijom, izgradnjom, i drugim hvalospjevima, još će dugo pješaci kružiti oko lokvi u pokušaju da izbjegnu i njih i vozila koja će ih potencijalno "okupati".