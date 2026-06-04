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Ulica Skendera Kulenovića pod vodom: Svježe urađen asfalt već propao

Autor:

Marija Milanović
04.06.2026 11:11

Komentari:

5
Ул Скендера Куленовића
Foto: ATV

Mjesec dana je rok trajanja novom banjalučkom asfaltu. Tako u Ulici Skendera Kulenovića, nova trasa je izdržala malo jače od mjeseca, a kiša je ubrzo otkrila propuste.

„Radovi u Ulici Skendera Kulenovića u naselju Kočićev vijenac privode se kraju, čime će saobraćajnica dobiti potpuno novo ruho“, najavili su ispred Grada Banjaluka, a gradonačelnik Draško Stanivuković je objavio i kolaž fotografija da se pohvali urađenim.

Moderna saobraćajnica nije izdržala kišu, a s obzirom na trenutni stepen dotrajalosti, uskoro će pucati i pod točkovima vozila, pa i kretanju pješaka.

Ул Скендера Куленовића
Ul Skendera Kulenovića

Velike lokve nastale su jednim dijelom zbog ulegnutog asfalta, a tome svemu su „kumovali“ i začepljeni šahtovi te se voda nije imala gdje odliti.

A uz ovakvu ulicu ide i devastiran i dotrajao trotoar, koji svojim izgledom više podsjeća na makadamski put, a na onaj udaljen 5 minuta od centra grada.

Ул Скендера Куленовића тротоар
Ul Skendera Kulenovića trotoar

"Banjaluka je u deceniji izgradnje", poručio je gradonačelnik. Izgradnje da, a šta ćemo sa kvalitetom onog što je izgrađeno?

Локва у центру
Lokva u centru

Situacija ni u samom centru grada nije ništa bolja. Dok se rukovodstvo grada hvali modernizacijom, izgradnjom, i drugim hvalospjevima, još će dugo pješaci kružiti oko lokvi u pokušaju da izbjegnu i njih i vozila koja će ih potencijalno "okupati".

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Tagovi :

Ul Skendera Kulenovića

lokve

Draško Stanivuković

Kiša

propao asfalt

propao trotoar

Komentari (5)
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